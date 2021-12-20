В Україні вакцинована рекордна кількість людей - 10 959

15:21 19 березень Київ, Україна

За минулу добу українськими мобільними бригадами вакциновано майже 11 тисяч українців.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в п'ятницю, 19 березня.



Так, вчора в країні зробили 10 959 щеплень від коронавірусу (все перша доза). Це на 1 127 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинація проводилася 210 мобільними бригадами.



Найбільше щеплень за вчора зроблено в Києві - 890. За весь період найбільше вакцинували в Донецькій області - 7484 щеплення.



З початку кампанії вакцинації щеплено вже 92 714 осіб. З них першу дозу отримали 92 713, ще одна людина отримала вже дві дози.