В Україні вакцинована рекордна кількість людей - 10 959

15:21 19 березень Київ, Україна

За минулу добу українськими мобільними бригадами вакциновано майже 11 тисяч українців.
 
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в п'ятницю, 19 березня.

Так, вчора в країні зробили 10 959 щеплень від коронавірусу (все перша доза). Це на 1 127 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинація проводилася 210 мобільними бригадами.

Найбільше щеплень за вчора зроблено в Києві - 890. За весь період найбільше вакцинували в Донецькій області - 7484 щеплення.

З початку кампанії вакцинації щеплено вже 92 714 осіб. З них першу дозу отримали 92 713, ще одна людина отримала вже дві дози.
 
Фото: Вакцинация в Украине 19 марта 01