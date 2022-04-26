В Україні в неділю скоротилися темпи COVID-вакцинації

За добу 25 липня 2021 року тільки 49 057 українців отримали щеплення від COVID, в той час, як днем раніше від коронавірусу були вакциновані 71 571 особа.
Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Відзначається, що протягом доби працювали 165 мобільних бригад, 298 пунктів вакцинації та 329 центрів вакцинації.
Всього з початку вакцинальної кампанії щеплені 3 099 711 осіб, з них отримали 1 дозу - 3 099 709 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 1 712 791 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 812 500 вакцинацій.
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