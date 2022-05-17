В Україні збільшилася кількість смертей від COVID

08:56 13 серпня Київ, Україна

За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, в Україні за добу було виявлено 1 263 випадки зараження коронавірусом. При цьому були інфіковані 73 дитини і 52 медичних працівники.

Відзначається, що зросла кількість смертей від коронавірусу. Так, якщо напередодні кількість COVID-смертей становила 24, то сьогодні повідомляється про 44 летальних випадки. Всього ж вірус забрав життя 53 217 українців.

Також за минулу добу госпіталізовано 613 осіб, хворобу перемогли 1 007 людей.

За добу протестовано методом ПЛР - 22 318 людей, методом ІФА - 8 133, експрес-тестами - 16 904.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 263 864 особи; одужали - 2 195 798 осіб; проведено ПЛР-тестів - 11 627 179.

Як повідомлялося раніше, на Вінниччині перші смерті від штаму Дельта. З 25 інфікованих новим штамом коронавірусу померли два чоловіки і одна жінка, всі похилого віку.