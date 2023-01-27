В Україні збільшилася захворюваність на коронавірус серед дітей

14:38 27 січня Київ, Україна





За його словами, збільшення захворюваності на коронавірус спостерігатиметься до кінця лютого, і це сезонне явище. Всього за останній тиждень в Україні зафіксували 3,1 тис. нових випадків COVID-19, 267 з них – у дітей. Померло 42 особи, 80% старше 60 років.



Кузін також нагадав, що В Україні почали фіксувати більше випадків дитячих захворювань на коронавірус, заявив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Кузін.За його словами, збільшення захворюваності на коронавірус спостерігатиметься до кінця лютого, і це сезонне явище. Всього за останній тиждень в Україні зафіксували 3,1 тис. нових випадків COVID-19, 267 з них – у дітей. Померло 42 особи, 80% старше 60 років.Кузін також нагадав, що 23 січня на Сумщині зафіксовано перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен".

"Інфікування сталося в межах України, за кордон хворий не виїжджав. Людина повністю одужала, перебіг був середньої тяжкості. Спеціальних симптомів цей штам не має. Але підвищена тенденція до швидкості передачі також більше походить від імунної відповіді», — сказав він.

Кузін також зазначив, що в Україні почали фіксувати більше випадків дитячих захворювань та закликав вакцинувати дітей, насамперед тих, у яких інші тяжкі захворювання, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.

"Зараз в Україні використовують три типи вакцин плюс дитячий Пфайзер, яким можна вакцинувати дітей віком від 5 років. Особливість дитячої вакцини в тому, що вона містить лише 10 мікрограмів РНК. Ця вакцина доставлена нам як гуманітарна допомога у кількості 125 тис. доз", – сказав головний санлікар країни.

Він зазначив, що між вакциною від коронавірусу та іншими плановими щепленнями має бути перерва два тижні. Це стосується всіх вакцинацій, окрім щеплення від грипу.

"Алгоритм запису на вакцинацію такий самий як і для дорослих. Тільки обов'язково запитайте у лікаря при записі чи є в конкретному пункті дитяча вакцина. Вакцини та інсулін належать до термолабільних препаратів. Інсулін зараз зберігається в аптечних мережах, де є генератори чи інші джерела електроенергії", - сказав Кузін.

За його словами, для вакцин розроблено алгоритм, згідно з яким на кожну точку вакцинації розвозиться менше вакцини, щоб мінімізувати ризик зберігання у неправильних умовах.