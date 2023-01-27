В Україні збільшилася захворюваність на коронавірус серед дітей

В Україні почали фіксувати більше випадків дитячих захворювань на коронавірус, заявив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Кузін.
За його словами, збільшення захворюваності на коронавірус спостерігатиметься до кінця лютого, і це сезонне явище. Всього за останній тиждень в Україні зафіксували 3,1 тис. нових випадків COVID-19, 267 з них – у дітей. Померло 42 особи, 80% старше 60 років.
Кузін також нагадав, що 23 січня на Сумщині зафіксовано перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен".
За його словами, збільшення захворюваності на коронавірус спостерігатиметься до кінця лютого, і це сезонне явище. Всього за останній тиждень в Україні зафіксували 3,1 тис. нових випадків COVID-19, 267 з них – у дітей. Померло 42 особи, 80% старше 60 років.
Кузін також нагадав, що 23 січня на Сумщині зафіксовано перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен".
Кузін також зазначив, що в Україні почали фіксувати більше випадків дитячих захворювань та закликав вакцинувати дітей, насамперед тих, у яких інші тяжкі захворювання, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.
Він зазначив, що між вакциною від коронавірусу та іншими плановими щепленнями має бути перерва два тижні. Це стосується всіх вакцинацій, окрім щеплення від грипу.
За його словами, для вакцин розроблено алгоритм, згідно з яким на кожну точку вакцинації розвозиться менше вакцини, щоб мінімізувати ризик зберігання у неправильних умовах.
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