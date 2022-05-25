В Україні затверджено план вакцинації від COVID

17:55 22 грудня Київ, Україна

Фахівці Центру громадського здоров'я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ розробили план вакцинації населення України від COVID-19.

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.



В.о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін заявив, що цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати в залежності від ситуації з COVID-19, з оновленими даними по вакцинах, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації безпосередньо залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров'я, місцевими органами влади, лікарями і громадськістю.



Також він додав, що мета цього плану - протягом 2021-2022 рр. охопити вакцинацією від COVID-19 не менше 50% населення України (20 млн осіб).

"Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх груп населення і професійних груп ризику. Її проведення не буде заважати проведенню рутинної вакцинації відповідно до Календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб", - додав глава ЦГЗ.

Повідомляється, що план будуть оновлювати кожні два тижні, щоб він відповідав реальній ситуації. Мета, цільові групи, логістичні маршрути, навчання медиків, комунікація та розгортання мобільних бригад - це базова частина документа. Вона може бути змінена тільки в разі отримання кардинально нової інформації. Етапи розробки вакцин, кваліфікаційні та реєстраційні процедури, постачання вакцин - цю частину будуть оновлювати постійно.

"Ми готові отримувати вакцину вже в першому кварталі 2021 року. Першочерговою буде вакцинація медиків, особливо тих, хто працює в стаціонарах, де надають лікування від COVID-19. Вакцинація для українців з непідконтрольної території також буде доступна - відповідна процедура буде затверджена окремим планом", - зазначив Кузін.

Так, планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:



1) січень-квітень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією COVID-19;

2) квітень-червень 2021 року - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

3) червень-вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави;

4) вересня 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.