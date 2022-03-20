В Україні встановили новий рекорд щеплених від COVID за добу

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу щеплено від коронавірусу рекордну кількість українців - 96 180 осіб.
Одну дозу вакцини отримали 40 970 осіб, повністю імунізовані - 55 210 осіб. У цьому були задіяні 656 мобільних бригад, 1200 пунктів щеплення, 24 центри вакцинації.
Станом на 24 червня 2021 року в список очікування вакцинації від COVID-19 записалися 736 600 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії було щеплено 1 834 971 людину. Одну дозу отримали 1 834 969 осіб, а обидві дози препарату - 490 376 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). У загальній сумі було зроблено 2 325 345 щеплень.
Станом на 24 червня 2021 року в список очікування вакцинації від COVID-19 записалися 736 600 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії було щеплено 1 834 971 людину. Одну дозу отримали 1 834 969 осіб, а обидві дози препарату - 490 376 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). У загальній сумі було зроблено 2 325 345 щеплень.
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