19:42 23 лютий Київ, Україна

В Україні спростили правила в'їзду для тих, хто повертається з-за кордону, повідомляє МОЗ, посилаючись на постанову Кабміну.



Наразі невакцинованим українцям не потрібен «жовтий» або «зелений» COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідка про одужання. Також їм не потрібно встановлювати додаток «Дома» та проходити самоізоляцію.



Це стосується і українців, які прибувають із країн Південної Африки та перебували там понад 7 днів.



Раніше невакциновані українці, які не встановили додаток «Дома», мали самоізолюватися на два тижні.