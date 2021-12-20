В Україні покращилися показники динаміки зростання COVID-19

16:37 27 липень Київ, Україна

Станом на понеділок, 27 липня, ситуація із захворюваністю на коронавірусів, покращилася. За даними МОЗ, за добу виявлено 807 нових випадків захворювання, що на 113 менше в порівнянні з вчорашнім днем.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України
"27 липня в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1616 летальних, 36 122 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 807 нових випадків. Всього проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Всього за добу виписано 315 пацієнтів. ", - говориться в повідомленні.
Ситуація по областям:
  • Вінницька область - 2589 випадків;
  • Волинська область - 3616 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1330 випадків;
  • Донецька область - 850 випадків;
  • Житомирська область - +1723 випадку;
  • Закарпатська область - 4874 випадки;
  • Запорізька область - 750 випадків;
  • Івано-Франківська область - 4121 випадок;
  • Кіровоградська область - 695 випадків;
  • г. Київ - 7690 випадків;
  • Київська область - 3548 випадків;
  • Львівська область - 8952 випадки;
  • Луганська область - 120 випадків;
  • Миколаївська область - 559 випадків;
  • Одеська область - 2960 випадків;
  • Полтавська область - 394 випадки;
  • Рівненська область - 5701 випадок;
  • Сумська область - 445 випадків;
  • Тернопільська область - 2773 випадки;
  • Харківська область - 3431 випадок;
  • Херсонська область - 220 випадків;
  • Хмельницька область - 1059 випадків;
  • Чернівецька область - 5634 випадки;
  • Черкаська область - 902 випадки;
  • Чернігівська область - 720 випадків.
Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. Приймається методика посилення карантину, яка буде використана в разі погіршення епідемситуації.

Станом на 27 липня в світі налічується 16 421 465 інфікованих коронавірусів. Число жертв досягло позначки понад 650 тисяч, ще більше 10 мільйонів чоловік перемогли вірус.