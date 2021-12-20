В Україні покращилися показники динаміки зростання COVID-19

16:37 27 липень Київ, Україна

Станом на понеділок, 27 липня, ситуація із захворюваністю на коронавірусів, покращилася. За даними МОЗ, за добу виявлено 807 нових випадків захворювання, що на 113 менше в порівнянні з вчорашнім днем.



Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України

"27 липня в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків Covid-19 , з них 1616 летальних, 36 122 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 807 нових випадків. Всього проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Всього за добу виписано 315 пацієнтів. ", - говориться в повідомленні.

Ситуація по областям:

Вінницька область - 2589 випадків;

Волинська область - 3616 випадків;

Дніпропетровська область - 1330 випадків;

Донецька область - 850 випадків;

Житомирська область - +1723 випадку;

Закарпатська область - 4874 випадки;

Запорізька область - 750 випадків;

Івано-Франківська область - 4121 випадок;

Кіровоградська область - 695 випадків;

г. Київ - 7690 випадків;

Київська область - 3548 випадків;

Львівська область - 8952 випадки;

Луганська область - 120 випадків;

Миколаївська область - 559 випадків;

Одеська область - 2960 випадків;

Полтавська область - 394 випадки;

Рівненська область - 5701 випадок;

Сумська область - 445 випадків;

Тернопільська область - 2773 випадки;

Харківська область - 3431 випадок;

Херсонська область - 220 випадків;

Хмельницька область - 1059 випадків;

Чернівецька область - 5634 випадки;

Черкаська область - 902 випадки;

Чернігівська область - 720 випадків.

Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. Приймається методика посилення карантину, яка буде використана в разі погіршення епідемситуації.



Станом на 27 липня в світі налічується 16 421 465 інфікованих коронавірусів. Число жертв досягло позначки понад 650 тисяч, ще більше 10 мільйонів чоловік перемогли вірус.