В Україні покращилися показники динаміки зростання COVID-19

Станом на понеділок, 27 липня, ситуація із захворюваністю на коронавірусів, покращилася. За даними МОЗ, за добу виявлено 807 нових випадків захворювання, що на 113 менше в порівнянні з вчорашнім днем.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України
Ситуація по областям:
- Вінницька область - 2589 випадків;
- Волинська область - 3616 випадків;
- Дніпропетровська область - 1330 випадків;
- Донецька область - 850 випадків;
- Житомирська область - +1723 випадку;
- Закарпатська область - 4874 випадки;
- Запорізька область - 750 випадків;
- Івано-Франківська область - 4121 випадок;
- Кіровоградська область - 695 випадків;
- г. Київ - 7690 випадків;
- Київська область - 3548 випадків;
- Львівська область - 8952 випадки;
- Луганська область - 120 випадків;
- Миколаївська область - 559 випадків;
- Одеська область - 2960 випадків;
- Полтавська область - 394 випадки;
- Рівненська область - 5701 випадок;
- Сумська область - 445 випадків;
- Тернопільська область - 2773 випадки;
- Харківська область - 3431 випадок;
- Херсонська область - 220 випадків;
- Хмельницька область - 1059 випадків;
- Чернівецька область - 5634 випадки;
- Черкаська область - 902 випадки;
- Чернігівська область - 720 випадків.
Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. Приймається методика посилення карантину, яка буде використана в разі погіршення епідемситуації.
Станом на 27 липня в світі налічується 16 421 465 інфікованих коронавірусів. Число жертв досягло позначки понад 650 тисяч, ще більше 10 мільйонів чоловік перемогли вірус.
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