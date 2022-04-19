В Україні погіршується ситуація з коронавірусом: за добу зафіксували 655 нових випадків

09:24 21 липня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 21 липня в Україні зареєстровано 655 нових випадків COVID -19, що небагато перевищує вчорашній показник.

Із захворілих за минулу добу: дітей - 37, медпрацівників - 18.



Також за минулу добу:

госпіталізовано - 508 осіб;

летальних випадків - 13;

одужали - 577 осіб;

протестовано: методом ПЛР - 18 151 особа, методом ІФА - 9082 особи, експрес-тестами - 16 270 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 245 930 осіб;

одужали - 2 182 502 особи;

летальних випадків - 52 769;

проведено ПЛР-тестів - 11 200 678.

Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України: