В Україні погіршується ситуація з коронавірусом: за добу зафіксували 655 нових випадків

09:24 21 липня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 21 липня в Україні зареєстровано 655 нових випадків COVID -19, що небагато перевищує вчорашній показник.
 
Із захворілих за минулу добу: дітей - 37, медпрацівників - 18.

Також за минулу добу:
  • госпіталізовано - 508 осіб;
  • летальних випадків - 13;
  • одужали - 577 осіб;
  • протестовано: методом ПЛР - 18 151 особа, методом ІФА - 9082 особи, експрес-тестами - 16 270 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіли - 2 245 930 осіб;
  • одужали - 2 182 502 особи;
  • летальних випадків - 52 769;
  • проведено ПЛР-тестів - 11 200 678.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
  • Київ - 232
  • Вінницька обл - 12
  • Волинська обл - 6
  • Дніпропетровська обл - 27
  • Донецька обл - 39
  • Житомирська обл - 10
  • Закарпатська обл - 10
  • Запорізька обл - 31
  • Івано-Франківська обл - 8
  • Київська обл - 13
  • Кіровоградська обл - 4
  • Луганська обл - 28
  • Львівська обл - 24
  • Миколаївська обл - 14
  • Одеська обл - 59
  • Полтавська обл - 10
  • Рівненська обл - 4
  • Сумська обл - 17
  • Тернопільська обл - 9
  • Харківська обл - 41
  • Херсонська обл - 26
  • Хмельницька обл - 14
  • Черкаська обл - 12
  • Чернівецька обл - 4
  • Чернігівська обл - 1