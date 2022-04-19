В Україні погіршується ситуація з коронавірусом: за добу зафіксували 655 нових випадків

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 21 липня в Україні зареєстровано 655 нових випадків COVID -19, що небагато перевищує вчорашній показник.
Із захворілих за минулу добу: дітей - 37, медпрацівників - 18.
Також за минулу добу:
Також за минулу добу:
- госпіталізовано - 508 осіб;
- летальних випадків - 13;
- одужали - 577 осіб;
- протестовано: методом ПЛР - 18 151 особа, методом ІФА - 9082 особи, експрес-тестами - 16 270 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 245 930 осіб;
- одужали - 2 182 502 особи;
- летальних випадків - 52 769;
- проведено ПЛР-тестів - 11 200 678.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
- Київ - 232
- Вінницька обл - 12
- Волинська обл - 6
- Дніпропетровська обл - 27
- Донецька обл - 39
- Житомирська обл - 10
- Закарпатська обл - 10
- Запорізька обл - 31
- Івано-Франківська обл - 8
- Київська обл - 13
- Кіровоградська обл - 4
- Луганська обл - 28
- Львівська обл - 24
- Миколаївська обл - 14
- Одеська обл - 59
- Полтавська обл - 10
- Рівненська обл - 4
- Сумська обл - 17
- Тернопільська обл - 9
- Харківська обл - 41
- Херсонська обл - 26
- Хмельницька обл - 14
- Черкаська обл - 12
- Чернівецька обл - 4
- Чернігівська обл - 1
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