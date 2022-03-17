В Україні три добових рекорди коронавірусу: по захворюваності, госпіталізаціях і смертності

Вчора, 20 жовтня, в Україні виявили 6719 нових інфікованих/хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 (днем раніше - 5469), серед них 318 дітей і 365 медиків. Це рекордний показник за час епідемії в країні. Дані взяті з системи моніторингу від Ради нацбезпеки і оборони.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу уточнив, що госпіталізували за цей час рекордних 1009 пацієнтів (днем раніше - 841).
За цей же період помер 141 пацієнт (днем раніше - 113) - це також добовий рекорд. Одужали 2686 (днем раніше - 3044).
Офіційно за 20 жовтня зроблено рекордні 62 869 тестів (днем раніше - 53 403). За методом ПЛР, який виявляє хворих, - 32 729 (днем раніше - 31 543), за методом ІФА, що виявляє як хворих, так і тих, хто недавно перехворів, - 30 140 (днем раніше - 21 860).
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу уточнив, що госпіталізували за цей час рекордних 1009 пацієнтів (днем раніше - 841).
За цей же період помер 141 пацієнт (днем раніше - 113) - це також добовий рекорд. Одужали 2686 (днем раніше - 3044).
Офіційно за 20 жовтня зроблено рекордні 62 869 тестів (днем раніше - 53 403). За методом ПЛР, який виявляє хворих, - 32 729 (днем раніше - 31 543), за методом ІФА, що виявляє як хворих, так і тих, хто недавно перехворів, - 30 140 (днем раніше - 21 860).
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