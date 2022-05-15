В Україні добовий приріст - менше 6,5 тисячі

08:54 14 грудня Київ, Україна





Зокрема, захворіли 355 дітей і 215 медпрацівників.



Також за минулу добу:



🔵 госпіталізовані - 1895 осіб;

🔵 летальних випадків - 93;

🔵 одужали - 5154 особи;

🔵 здійснено тестувань за добу - 25 582 (в тому числі методом ПЛР - 20 493, методом ІФА - 5089).



За весь час пандемії в Україні:



🔴 захворіло - 900 666 осіб;

🔴 одужали - 506 718 осіб;

🔴 летальних випадків - 15 247;

🔴 проведення ПЛР-тестів - 5 052 686.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, на ранок 14 грудня зафіксовано 6 451 новий випадок COVID-19 , це мінімальний показник з початку грудня.Зокрема, захворіли 355 дітей і 215 медпрацівників.Також за минулу добу:🔵 госпіталізовані - 1895 осіб;🔵 летальних випадків - 93;🔵 одужали - 5154 особи;🔵 здійснено тестувань за добу - 25 582 (в тому числі методом ПЛР - 20 493, методом ІФА - 5089).За весь час пандемії в Україні:🔴 захворіло - 900 666 осіб;🔴 одужали - 506 718 осіб;🔴 летальних випадків - 15 247;🔴 проведення ПЛР-тестів - 5 052 686.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



📍 Київ - 91743 випадки;

📍 Вінницька область - 19 866 випадків;

📍 Волинська область - 28 246 випадків;

📍 Дніпропетровська область - 49 535 випадків;

📍 Донецька область - 29 660 випадків;

📍 Житомирська область - 34 491 випадок;

📍 Закарпатська область - 26 153 випадки;

📍 Запорізька область - 42 435 випадків;

📍 Івано-Франківська область - 40 768 випадків;

📍 Київська область - 49044 випадки;

📍 Кіровоградська область - 7225 випадків;

📍 Луганська область - 7929 випадків;

📍 Львівська область - 53 844 випадки;

📍 Миколаївська область - 24 099 випадків;

📍 Одеська область - 58283 випадки;

📍 Полтавська область - 29 450 випадків;

📍 Рівненська область - 36 262 випадки;

📍 Сумська область - 35 968 випадків;

📍 Тернопільська область - 31 283 випадки;

📍 Харківська область - 62 428 випадків;

📍 Херсонська область - 14 207 випадків;

📍 Хмельницька область - 34 840 випадків;

📍 Черкаська область - 31 607 випадків;

📍 Чернівецька область - 36 889 випадків;

📍 Чернігівська область - 24 411 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.



Додамо, всього в світі на COVID-19 захворіло 72 221 634 особи, з них видужали 47 218 235. Кількість померлих зросла до 1 612 014.