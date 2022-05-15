В Україні добовий приріст - менше 6,5 тисячі

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, на ранок 14 грудня зафіксовано 6 451 новий випадок COVID-19, це мінімальний показник з початку грудня.
Зокрема, захворіли 355 дітей і 215 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔵 госпіталізовані - 1895 осіб;
🔵 летальних випадків - 93;
🔵 одужали - 5154 особи;
🔵 здійснено тестувань за добу - 25 582 (в тому числі методом ПЛР - 20 493, методом ІФА - 5089).
За весь час пандемії в Україні:
🔴 захворіло - 900 666 осіб;
🔴 одужали - 506 718 осіб;
🔴 летальних випадків - 15 247;
🔴 проведення ПЛР-тестів - 5 052 686.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.
Зокрема, захворіли 355 дітей і 215 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔵 госпіталізовані - 1895 осіб;
🔵 летальних випадків - 93;
🔵 одужали - 5154 особи;
🔵 здійснено тестувань за добу - 25 582 (в тому числі методом ПЛР - 20 493, методом ІФА - 5089).
За весь час пандемії в Україні:
🔴 захворіло - 900 666 осіб;
🔴 одужали - 506 718 осіб;
🔴 летальних випадків - 15 247;
🔴 проведення ПЛР-тестів - 5 052 686.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍 Київ - 91743 випадки;
📍 Вінницька область - 19 866 випадків;
📍 Волинська область - 28 246 випадків;
📍 Дніпропетровська область - 49 535 випадків;
📍 Донецька область - 29 660 випадків;
📍 Житомирська область - 34 491 випадок;
📍 Закарпатська область - 26 153 випадки;
📍 Запорізька область - 42 435 випадків;
📍 Івано-Франківська область - 40 768 випадків;
📍 Київська область - 49044 випадки;
📍 Кіровоградська область - 7225 випадків;
📍 Луганська область - 7929 випадків;
📍 Львівська область - 53 844 випадки;
📍 Миколаївська область - 24 099 випадків;
📍 Одеська область - 58283 випадки;
📍 Полтавська область - 29 450 випадків;
📍 Рівненська область - 36 262 випадки;
📍 Сумська область - 35 968 випадків;
📍 Тернопільська область - 31 283 випадки;
📍 Харківська область - 62 428 випадків;
📍 Херсонська область - 14 207 випадків;
📍 Хмельницька область - 34 840 випадків;
📍 Черкаська область - 31 607 випадків;
📍 Чернівецька область - 36 889 випадків;
📍 Чернігівська область - 24 411 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Додамо, всього в світі на COVID-19 захворіло 72 221 634 особи, з них видужали 47 218 235. Кількість померлих зросла до 1 612 014.
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