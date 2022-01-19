В Україні стрімко зростає захворюваність коронавірусом

Останнім часом в Україні спостерігається стрімке збільшення кількості пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19.

За зведенням Міністерства охорони здоров'я України, за минулу добу було медично підтверджено 2 836 нових випадків інфікування вірусом COVID-19. Таким чином, захворюваність коронавірусом побила третій антирекорд за тиждень. Попередній рекорд був встановлений напередодні в п'ятницю, коли повідомлялося про 2 723 хворих. Загальна кількість інфікованих людей з початку пандемії досягла 133 787.

Також за добу померли 50 осіб. В цілому кількість жертв коронавірусу досягла 2 811.

За останні 24 години найбільше хворих виявили в Харківській області (380), Києві (315), Тернопільській області (226) і Одеській області (222).

При цьому за добу одужали 1 036 осіб. За весь час кількість пацієнтів, які одужали, досягла 61 649. Зараз на лікуванні від коронавірусу знаходяться 69 327 українців. За останню добу їхня кількість зросла на 1 750.

Кількість виявлених випадків COVID-19 в регіонах України: Вінницька обл. - 4324 (+55) Волинська обл. - 5791 (+68) Дніпропетровська область. - 2625 (+55) Донецька обл. - 1591 (15) Житомирська обл. - 3622 (+72) Закарпатська обл. - 7988 (100) Запорізька обл - 1848 (+80) Івано-Франківська обл. - 10011 (+166) Кіровоградська обл. - 846 (+5) Київ - 14792 (+315) Київська обл. - 6105 (+88) Львівська обл. - 15507 (+195) Луганська обл. - 415 (22) Миколаївська обл. - 1504 (+58) Одеська обл. - 8260 (+222) Полтавська обл. - 916 (+30) Рівненська обл. - 9634 (+99) Сумська обл. - 1769 (+89) Тернопільська обл. - 7067 (+226) Харківська обл. - 10692 (+380) Херсонська обл. - 464 (+20) Хмельницька обл. - 2979 (+131) Чернівецька обл. - 10958 (+172) Черкаська обл. - 1849 (+93) Чернігівська обл. - 2230 (+80).

Напередодні експерт назвав реальну кількість українців, які захворіли на COVID-19. Вона виявилася набагато вищою за офіційну статистику.

Раніше в Україні розширили червону зону карантину. Нові зони карантину почнуть діяти з 7 вересня і протягом наступних двох тижнів.