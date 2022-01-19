В Україні стрімко зростає захворюваність коронавірусом

Останнім часом в Україні спостерігається стрімке збільшення кількості пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19.
За зведенням Міністерства охорони здоров'я України, за минулу добу було медично підтверджено 2 836 нових випадків інфікування вірусом COVID-19. Таким чином, захворюваність коронавірусом побила третій антирекорд за тиждень. Попередній рекорд був встановлений напередодні в п'ятницю, коли повідомлялося про 2 723 хворих. Загальна кількість інфікованих людей з початку пандемії досягла 133 787.
Також за добу померли 50 осіб. В цілому кількість жертв коронавірусу досягла 2 811.
За останні 24 години найбільше хворих виявили в Харківській області (380), Києві (315), Тернопільській області (226) і Одеській області (222).
При цьому за добу одужали 1 036 осіб. За весь час кількість пацієнтів, які одужали, досягла 61 649. Зараз на лікуванні від коронавірусу знаходяться 69 327 українців. За останню добу їхня кількість зросла на 1 750.
Напередодні експерт назвав реальну кількість українців, які захворіли на COVID-19. Вона виявилася набагато вищою за офіційну статистику.
Раніше в Україні розширили червону зону карантину. Нові зони карантину почнуть діяти з 7 вересня і протягом наступних двох тижнів.
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