В Україні спад захворюваності на COVID-19

За минулу добу в Україні відбувся спад кількості зафіксованих випадків коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 2966 хворих на COVID-19 станом на 20 вересня.

Сьогоднішній показник захворюваності трохи нижче вчорашнього, коли повідомлялося про 3 240 інфікованих. Загальна кількість хворих з початку пандемії досягла 175 678.

За останні 24 години найбільше хворих виявили в Харківській області (424), Києві (343), Тернопільській області (231) і Одеській області (217).

Також повідомляється про 41 жертву коронавірусу. Всього за час пандемії померли 3 557 українців.

При цьому за добу одужали 758 осіб. За весь час кількість пацієнтів, що одужали, досягла 77 512.

Зараз на коронавірус хворіють 94 609 українців. За останню добу їхня кількість зросла на 2 167.

Кількість виявлених випадків COVID-19 в регіонах України:

Вінницька обл - 5268 (+68)

Волинська обл - 6856 (+73)

Дніпропетровська обл - 3982 (+104)

Донецька обл - 2430 (+59)

Житомирська обл - 4988 (+57)

Закарпатська обл - 9154 (+44)

Запорізька обл - 2879 (50)

Івано-Франківська обл - 12382 (+170)

Кіровоградська обл - 985 (+12)

Київ - 19483 (+343)

Київська обл - 7744 (+133)

Львівська обл - 18317 (+188)

Луганська обл - 754 (19)

Миколаївська обл - 2469 (+95)

Одеська обл - 11422 (+217)

Полтавська обл - 1499 (+38)

Рівненська обл - 11124 (+109)

Сумська обл - 3023 (+107)

Тернопільська обл - 11247 (+231)

Харківська обл - 14888 (+424)

Херсонська обл - 813 (+23)

Хмельницька обл - 4631 (+150)

Чернівецька обл - 13042 (125)

Черкаська обл - 3035 (+52)

Чернігівська обл - 3263 (+75)

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я прогнозує подальший щодобовий приріст кількості хворих на коронавірус в Україні.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський пояснив приріст хворих на COVID-19 виборами в країні.