В Україні скорочено термін дії COVID-сертифікатів

17:49 19 січень Київ, Україна

Українські парламентарії скоротили термін дії міжнародного та внутрішнього COVID-сертифікатів, що генерується у системі «Дія». Тепер сертифікат буде Термін дії сертифіката скоротили майже на 100 днів – тепер він буде дійсний протягом 270 днів.



Таке рішення ухвалив уряд на черговому засіданні.



Також урядовці вирішили визначити порядок формування, використання ковідних сертифікатів на підставі третьої дози вакцини (бустерної). Крім того, затвердили зразки COVID-сертифікатів, де йдеться про щеплення третьою дозою.



Голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко на урядовому засіданні наголосив, що після отримання бустерної дози термін дії документа про вакцинацію від коронавірусної хвороби буде продовжено на 270 днів.

До цього термін дії ковідних сертифікатів становив рівно один рік.