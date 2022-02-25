В Україні зберігаються невисокі темпи вакцинації

За минулу добу від коронавірусу було щеплено 16 293 людини, з них одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані - 9 410 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю, 28 травня.
Напередодні в країні працювали 254 мобільні бригади і 1 485 пунктів вакцинації.
Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській області (935), Києві (711) та Харківській області (499). Найповільніші темпи в Сумській (1), Житомирській (19) і Чернівецькій (49) областях.
Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 999 072 людини. При цьому дві дози отримали - 116 934. Всього проведено 1 116 934 щеплення.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю, 28 травня.
Напередодні в країні працювали 254 мобільні бригади і 1 485 пунктів вакцинації.
Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській області (935), Києві (711) та Харківській області (499). Найповільніші темпи в Сумській (1), Житомирській (19) і Чернівецькій (49) областях.
Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 999 072 людини. При цьому дві дози отримали - 116 934. Всього проведено 1 116 934 щеплення.
Станом на 28 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 595 635 осіб.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ - 711
- Вінницька область - 381
- Волинська область - 127
- Дніпропетровська область - 388
- Донецька область - 454
- Житомирська область - 19
- Закарпатська область - 138
- Запорізька область - 442
- Івано-Франківська область - 249
- Київська область - 439
- Кіровоградська область - 63
- Луганська область - 221
- Львівська область - 280
- Миколаївська область - 935
- Одеська область - 484
- Полтавська область - 380
- Рівненська область - 128
- Сумська область - 1
- Тернопільська область - 68
- Харківська область - 499
- Херсонська область - 59
- Хмельницька область - 121
- Черкаська область - 118
- Чернівецька область - 49
- Чернігівська область - 129
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