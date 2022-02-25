В Україні зберігаються невисокі темпи вакцинації

10:14 28 травень Київ, Україна

За минулу добу від коронавірусу було щеплено 16 293 людини, з них одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані - 9 410 осіб.



Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю, 28 травня.



Напередодні в країні працювали 254 мобільні бригади і 1 485 пунктів вакцинації.



Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській області (935), Києві (711) та Харківській області (499). Найповільніші темпи в Сумській (1), Житомирській (19) і Чернівецькій (49) областях.



Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 999 072 людини. При цьому дві дози отримали - 116 934. Всього проведено 1 116 934 щеплення.





Станом на 28 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 595 635 осіб.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):