В Україні зберігаються невисокі темпи вакцинації

10:14 28 травень Київ, Україна

За минулу добу від коронавірусу було щеплено 16 293 людини, з них одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані - 9 410 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю, 28 травня.

Напередодні в країні працювали 254 мобільні бригади і 1 485 пунктів вакцинації.

Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській області (935), Києві (711) та Харківській області (499). Найповільніші темпи в Сумській (1), Житомирській (19) і Чернівецькій (49) областях.

Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 999 072 людини. При цьому дві дози отримали - 116 934. Всього проведено 1 116 934 щеплення.

Станом на 28 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 595 635 осіб.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
  • Київ - 711
  • Вінницька область - 381
  • Волинська область - 127
  • Дніпропетровська область - 388
  • Донецька область - 454
  • Житомирська область - 19
  • Закарпатська область - 138
  • Запорізька область - 442
  • Івано-Франківська область - 249
  • Київська область - 439
  • Кіровоградська область - 63
  • Луганська область - 221
  • Львівська область - 280
  • Миколаївська область - 935
  • Одеська область - 484
  • Полтавська область - 380
  • Рівненська область - 128
  • Сумська область - 1
  • Тернопільська область - 68
  • Харківська область - 499
  • Херсонська область - 59
  • Хмельницька область - 121
  • Черкаська область - 118
  • Чернівецька область - 49
  • Чернігівська область - 129