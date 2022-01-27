В Україні знову післясвяткове "падіння" інфікування COVID-19

Лідерами по добовому приросту інфікованих коронавірусом стали Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Київська, Харківська області. Всього в країні за минулу добу зафіксовано 2 817 нових випадків захворювання.
Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вранці в понеділок, 10 травня.
"Зокрема, захворіли 159 дитини і 31 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано - 2 599 осіб; летальних випадків - 193; видужали - 9 002 осіб", - написав Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії становила 2 122 327 осіб, 46 512 пацієнтів померли, 1 768 753 особи одужали.
Кількість нових захворювань COVID-19 в регіонах на добу:
Київ - 101;
Вінницька область - 38;
Волинська область - 95;
Дніпропетровська область - 449;
Донецька область - 243;
Житомирська область - 132;
Закарпатська область - 32;
Запорізька область - 74;
Івано-Франківська область - 50;
Київська область - 184;
Кіровоградська область - 72;
Луганська область - 31;
Львівська область - 217;
Миколаївська область - 156;
Одеська область - 83;
Полтавська область - 130;
Рівненська область - 67;
Сумська область - 54;
Тернопільська область - 108;
Харківська область - 175;
Херсонська область - 90;
Хмельницька область - 15;
Черкаська область - 126;
Чернівецька область - 58;
Чернігівська область - 37.
"Зокрема, захворіли 159 дитини і 31 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано - 2 599 осіб; летальних випадків - 193; видужали - 9 002 осіб", - написав Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії становила 2 122 327 осіб, 46 512 пацієнтів померли, 1 768 753 особи одужали.
Кількість нових захворювань COVID-19 в регіонах на добу:
Київ - 101;
Вінницька область - 38;
Волинська область - 95;
Дніпропетровська область - 449;
Донецька область - 243;
Житомирська область - 132;
Закарпатська область - 32;
Запорізька область - 74;
Івано-Франківська область - 50;
Київська область - 184;
Кіровоградська область - 72;
Луганська область - 31;
Львівська область - 217;
Миколаївська область - 156;
Одеська область - 83;
Полтавська область - 130;
Рівненська область - 67;
Сумська область - 54;
Тернопільська область - 108;
Харківська область - 175;
Херсонська область - 90;
Хмельницька область - 15;
Черкаська область - 126;
Чернівецька область - 58;
Чернігівська область - 37.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі