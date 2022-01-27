В Україні знову післясвяткове "падіння" інфікування COVID-19

09:37 10 травень Київ, Україна

Лідерами по добовому приросту інфікованих коронавірусом стали Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Київська, Харківська області. Всього в країні за минулу добу зафіксовано 2 817 нових випадків захворювання.