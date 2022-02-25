В Україні знизився приріст COVID-19: дані на 28 травня

За даними МОЗ, на ранок 28 травня в Україні зареєстровано 3 306 нових випадків COVID-19, одужали - 13 298 осіб.
Також за минулу добу:
🔹госпіталізовані - 1402 особи;
🔹летальних випадків - 156;
🔹одужали - 13 298 осіб;
🔹протестовані: методом ПЛР - 25 454 особи, методом ІФА - 11 758 осіб, експрес-тестами - 23 351 особа.
Також за минулу добу:
🔹госпіталізовані - 1402 особи;
🔹летальних випадків - 156;
🔹одужали - 13 298 осіб;
🔹протестовані: методом ПЛР - 25 454 особи, методом ІФА - 11 758 осіб, експрес-тестами - 23 351 особа.
За весь час пандемії в Україні:
🔸захворіли - 2 196 673 особи;
🔸одужали - 2 020 216 осіб;
🔸летальних результатів - 50 232;
🔸проведено ПЛР-тестів - 10 131 355.
🔸захворіли - 2 196 673 особи;
🔸одужали - 2 020 216 осіб;
🔸летальних результатів - 50 232;
🔸проведено ПЛР-тестів - 10 131 355.
Серед захворілих за минулу добу - 169 дітей і 77 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.
- Київ - 384
- Вінницька область - 63
- Волинська область - 104
- Дніпропетровська область - 280
- Донецька область - 228
- Житомирська область - 74
- Закарпатська область - 38
- Запорізька область - 195
- Івано-Франківська область - 51
- Київська область - 221
- Кіровоградська область - 47
- Луганська область - 46
- Львівська область - 251
- Миколаївська область - 154
- Одеська область - 114
- Полтавська область - 78
- Рівненська область - 177
- Сумська область - 98
- Тернопільська область - 77
- Харківська область - 191
- Херсонська область - 69
- Хмельницька область - 106
- Черкаська область - 135
- Чернівецька область - 68
- Чернігівська область - 57
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