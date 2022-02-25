В Україні знизився приріст COVID-19: дані на 28 травня

09:40 28 травень Київ, Україна

За даними МОЗ, на ранок 28 травня в Україні зареєстровано 3 306 нових випадків COVID-19, одужали - 13 298 осіб.

Також за минулу добу:

🔹госпіталізовані - 1402 особи;
🔹летальних випадків - 156;
🔹одужали - 13 298 осіб;
🔹протестовані: методом ПЛР - 25 454 особи, методом ІФА - 11 758 осіб, експрес-тестами - 23 351 особа.
 
За весь час пандемії в Україні:

🔸захворіли - 2 196 673 особи;
🔸одужали - 2 020 216 осіб;
🔸летальних результатів - 50 232;
🔸проведено ПЛР-тестів - 10 131 355.

Серед захворілих за минулу добу - 169 дітей і 77 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.
  • Київ - 384
  • Вінницька область - 63
  • Волинська область - 104
  • Дніпропетровська область - 280
  • Донецька область - 228
  • Житомирська область - 74
  • Закарпатська область - 38
  • Запорізька область - 195
  • Івано-Франківська область - 51
  • Київська область - 221
  • Кіровоградська область - 47
  • Луганська область - 46
  • Львівська область - 251
  • Миколаївська область - 154
  • Одеська область - 114
  • Полтавська область - 78
  • Рівненська область - 177
  • Сумська область - 98
  • Тернопільська область - 77
  • Харківська область - 191
  • Херсонська область - 69
  • Хмельницька область - 106
  • Черкаська область - 135
  • Чернівецька область - 68
  • Чернігівська область - 57