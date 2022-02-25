В Україні знизився приріст COVID-19: дані на 28 травня

09:40 28 травень Київ, Україна

За даними МОЗ, на ранок 28 травня в Україні зареєстровано 3 306 нових випадків COVID-19, одужали - 13 298 осіб.



Також за минулу добу:



🔹госпіталізовані - 1402 особи;

🔹летальних випадків - 156;

🔹одужали - 13 298 осіб;

🔹протестовані: методом ПЛР - 25 454 особи, методом ІФА - 11 758 осіб, експрес-тестами - 23 351 особа.

За весь час пандемії в Україні:



🔸захворіли - 2 196 673 особи;

🔸одужали - 2 020 216 осіб;

🔸летальних результатів - 50 232;

🔸проведено ПЛР-тестів - 10 131 355.





Серед захворілих за минулу добу - 169 дітей і 77 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.