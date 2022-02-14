В Україні знизилася захворюваність на коронавірус. За добу - 16 993 нових випадки

11:41 14 лютий Київ, Україна

Українські медики повідомили про зниження захворюваності на коронавірус протягом минулих вихідних. Так, за добу неділі 13 лютого вірус діагностували у 16 993 осіб. Серед них 1 447 дітей та 252 працівники сфери охорони здоров'я.



Також у МОЗ повідомили про 142 летальні наслідки, 2 270 госпіталізацій та про 9 338 одужалих.



Максимальну кількість інфікованих коронавірусом за минулу добу діагностовано у Києві, а також Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.