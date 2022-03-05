В Україні знизилася захворюваність - 1,9 тисячі COVID-випадків за добу

Як інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні було зареєстровано 1,9 тисячі нових випадків інфікування вірусом COVID-19. Захворюваність на коронавірус йде на спад. Всього в країні зафіксовано вже 2,213 млн випадків коронавірусної хвороби.
Відзначається, що за минулу добу:
- госпіталізовані - 1065 осіб;
- летальних випадків - 86;
- одужали - 8330 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР - 29 061 особа,
- методом ІФА - 12 048 осіб,
- експрес-тестами - 19 312 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 213 580 осіб;
- одужали - 2 088 712 осіб;
- летальних випадків - 51 140;
- проведення ПЛР-тестів - 10 319 406.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ - 497 випадків;
- Вінницька область - 35 випадків;
- Волинська область - 47 випадків;
- Дніпропетровська область - 128 випадків;
- Донецька область - 56 випадків;
- Житомирська область - 39 випадків;
- Закарпатська область - 50 випадків;
- Запорізька область - 138 випадків;
- Івано-Франківська область - 25 випадків;
- Київська область - 160 випадків;
- Кіровоградська область - 22 випадки;
- Луганська область - 25 випадків;
- Львівська область - 98 випадків;
- Миколаївська область - 72 випадки;
- Одеська область - 49 випадків;
- Полтавська область - 23 випадки;
- Рівненська область - 62 випадки;
- Сумська область - 39 випадків;
- Тернопільська область - 40 випадків;
- Харківська область - 116 випадків;
- Херсонська область - 37 випадків;
- Хмельницька область - 34 випадки;
- Черкаська область - 54 випадки;
- Чернівецька область - 36 випадків;
- Чернігівська область - 15 випадків.
Нагадаємо, напередодні також повідомлялося про зменшення приросту нових випадків коронавірусу. Було виявлено 2 266 хворих.
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