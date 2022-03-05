В Україні знизилася захворюваність - 1,9 тисячі COVID-випадків за добу

09:08 05 червень Київ, Україна

Як інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні було зареєстровано 1,9 тисячі нових випадків інфікування вірусом COVID-19. Захворюваність на коронавірус йде на спад. Всього в країні зафіксовано вже 2,213 млн випадків коронавірусної хвороби.

"5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 897 нових випадків захворювання COVID-19. Серед них - 91 дитина і 65 медпрацівників", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за минулу добу:

госпіталізовані - 1065 осіб;

летальних випадків - 86;

одужали - 8330 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР - 29 061 особа,

методом ІФА - 12 048 осіб,

експрес-тестами - 19 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 213 580 осіб;

одужали - 2 088 712 осіб;

летальних випадків - 51 140;

проведення ПЛР-тестів - 10 319 406.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 497 випадків;

Вінницька область - 35 випадків;

- 35 випадків; Волинська область - 47 випадків;

Дніпропетровська область - 128 випадків;

Донецька область - 56 випадків;

Житомирська область - 39 випадків;

Закарпатська область - 50 випадків;

Запорізька область - 138 випадків;

Івано-Франківська область - 25 випадків;

Київська область - 160 випадків;

Кіровоградська область - 22 випадки;

Луганська область - 25 випадків;

Львівська область - 98 випадків;

Миколаївська область - 72 випадки;

Одеська область - 49 випадків;

Полтавська область - 23 випадки;

Рівненська область - 62 випадки;

Сумська область - 39 випадків;

Тернопільська область - 40 випадків;

Харківська область - 116 випадків;

Херсонська область - 37 випадків;

Хмельницька область - 34 випадки;

Черкаська область - 54 випадки;

Чернівецька область - 36 випадків;

Чернігівська область - 15 випадків.

Нагадаємо, напередодні також повідомлялося про зменшення приросту нових випадків коронавірусу. Було виявлено 2 266 хворих.