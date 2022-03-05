В Україні знизилася захворюваність - 1,9 тисячі COVID-випадків за добу

09:08 05 червень Київ, Україна

Як інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні було зареєстровано 1,9 тисячі нових випадків інфікування вірусом COVID-19. Захворюваність на коронавірус йде на спад. Всього в країні зафіксовано вже 2,213 млн випадків коронавірусної хвороби.

"5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 897 нових випадків захворювання COVID-19. Серед них - 91 дитина і 65 медпрацівників", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за минулу добу:

  • госпіталізовані - 1065 осіб;
  • летальних випадків - 86;
  • одужали - 8330 осіб;

За добу протестовано:

  • методом ПЛР - 29 061 особа,
  • методом ІФА - 12 048 осіб,
  • експрес-тестами - 19 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 213 580 осіб;
  • одужали - 2 088 712 осіб;
  • летальних випадків - 51 140;
  • проведення ПЛР-тестів - 10 319 406.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ - 497 випадків;
  • Вінницька область - 35 випадків;
  • Волинська область - 47 випадків;
  • Дніпропетровська область - 128 випадків;
  • Донецька область - 56 випадків;
  • Житомирська область - 39 випадків;
  • Закарпатська область - 50 випадків;
  • Запорізька область - 138 випадків;
  • Івано-Франківська область - 25 випадків;
  • Київська область - 160 випадків;
  • Кіровоградська область - 22 випадки;
  • Луганська область - 25 випадків;
  • Львівська область - 98 випадків;
  • Миколаївська область - 72 випадки;
  • Одеська область - 49 випадків;
  • Полтавська область - 23 випадки;
  • Рівненська область - 62 випадки;
  • Сумська область - 39 випадків;
  • Тернопільська область - 40 випадків;
  • Харківська область - 116 випадків;
  • Херсонська область - 37 випадків;
  • Хмельницька область - 34 випадки;
  • Черкаська область - 54 випадки;
  • Чернівецька область - 36 випадків;
  • Чернігівська область - 15 випадків.

Нагадаємо, напередодні також повідомлялося про зменшення приросту нових випадків коронавірусу. Було виявлено 2 266 хворих.