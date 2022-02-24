В Україні зроблено понад 1 млн щеплень від коронавірусу

Кампанія вакцинації проти коронавірусу не збавляє темпи, за добу були щеплені 15 131 особа, з них першу дозу отримали 4 988 осіб, 10 133 - були щеплені повторно.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 27 травня.
Першу дозу отримали 4 988 осіб, 10 133 - були щеплені повторно. Напередодні в країні працювали 276 мобільних бригад і 343 пункти вакцинації.
Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській (593), Вінницькій (481) та Донецькій (487) областях. Найповільніші темпи в Херсонській (23), Черкаській (30) і Сумській (36) областях.
Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 992 189 осіб. При цьому дві дози отримали - 107 524. Всього проведено 1 099 713 щеплень.
Першу дозу отримали 4 988 осіб, 10 133 - були щеплені повторно. Напередодні в країні працювали 276 мобільних бригад і 343 пункти вакцинації.
Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській (593), Вінницькій (481) та Донецькій (487) областях. Найповільніші темпи в Херсонській (23), Черкаській (30) і Сумській (36) областях.
Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 992 189 осіб. При цьому дві дози отримали - 107 524. Всього проведено 1 099 713 щеплень.
Станом на 27 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записався 593 041 особа.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ - 223
- Вінницька область - 481
- Волинська область - 88
- Дніпропетровська область - 143
- Донецька область - 478
- Житомирська область - 47
- Закарпатська область - 128
- Запорізька область - 246
- Івано-Франківська область - 307
- Київська область - 474
- Кіровоградська область - 38
- Луганська область - 165
- Львівська область - 190
- Миколаївська область - 593
- Одеська область - 342
- Полтавська область - 174
- Рівненська область - 45
- Сумська область - 36
- Тернопільська область - 140
- Харківська область - 312
- Херсонська область - 23
- Хмельницька область - 69
- Черкаська область - 30
- Чернівецька область - 115
- Чернігівська область - 111.
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