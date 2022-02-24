В Україні зроблено понад 1 млн щеплень від коронавірусу

10:19 27 травень Київ, Україна

Кампанія вакцинації проти коронавірусу не збавляє темпи, за добу були щеплені 15 131 особа, з них першу дозу отримали 4 988 осіб, 10 133 - були щеплені повторно.
 
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 27 травня.

Першу дозу отримали 4 988 осіб, 10 133 - були щеплені повторно. Напередодні в країні працювали 276 мобільних бригад і 343 пункти вакцинації.

Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській (593), Вінницькій (481) та Донецькій (487) областях. Найповільніші темпи в Херсонській (23), Черкаській (30) і Сумській (36) областях.

Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 992 189 осіб. При цьому дві дози отримали - 107 524. Всього проведено 1 099 713 щеплень.

Станом на 27 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записався 593 041 особа.
темпы вакцинации украинцев
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
  • Київ - 223
  • Вінницька область - 481
  • Волинська область - 88
  • Дніпропетровська область - 143
  • Донецька область - 478
  • Житомирська область - 47
  • Закарпатська область - 128
  • Запорізька область - 246
  • Івано-Франківська область - 307
  • Київська область - 474
  • Кіровоградська область - 38
  • Луганська область - 165
  • Львівська область - 190
  • Миколаївська область - 593
  • Одеська область - 342
  • Полтавська область - 174
  • Рівненська область - 45
  • Сумська область - 36
  • Тернопільська область - 140
  • Харківська область - 312
  • Херсонська область - 23
  • Хмельницька область - 69
  • Черкаська область - 30
  • Чернівецька область - 115
  • Чернігівська область - 111.