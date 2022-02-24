В Україні зроблено понад 1 млн щеплень від коронавірусу

10:19 27 травень Київ, Україна

Кампанія вакцинації проти коронавірусу не збавляє темпи, за добу були щеплені 15 131 особа, з них першу дозу отримали 4 988 осіб, 10 133 - були щеплені повторно.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 27 травня.



Першу дозу отримали 4 988 осіб, 10 133 - були щеплені повторно. Напередодні в країні працювали 276 мобільних бригад і 343 пункти вакцинації.



Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській (593), Вінницькій (481) та Донецькій (487) областях. Найповільніші темпи в Херсонській (23), Черкаській (30) і Сумській (36) областях.



Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 992 189 осіб. При цьому дві дози отримали - 107 524. Всього проведено 1 099 713 щеплень.





Станом на 27 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записався 593 041 особа.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):