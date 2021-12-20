В Україні з введенням локдаунів різко знизився приріст COVID-19

09:01 21 березень Київ, Україна

Невже, щоб спонукати людей дотримуватися маскового режиму, необхідні «їжакові рукавиці» у вигляді локдауну? Схоже, що так. Як підсумок - за минулу добу в країні було зафіксовано 11 145 нових випадків коронавірусу, що істотно нижче вчорашнього показника. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook в неділю, 21 березня.

"Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 4 838 осіб; летальних випадків - 166; видужали - 3 877 осіб", - написав Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок неділі склала 1 546 363 особи, 29 941 - помер від COVID-19, одужали - 1 257 849 осіб.

Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:

  • Вінницька область - 664
  • Волинська область - 173
  • Дніпропетровська область - 760
  • Донецька область - 373
  • Житомирська область - 814
  • Закарпатська область - 367
  • Запорізька область - 274
  • Івано-Франківська область - 331
  • Київ - 434
  • Київська область - 654
  • Кіровоградська область - 95
  • Луганська область - 23
  • Львівська область - 1117
  • Миколаївська область - 353
  • Одеська область - 660
  • Полтавська область - 267
  • Рівненська область - 217
  • Сумська область - 388
  • Тернопільська область - 376
  • Харківська область - 879
  • Херсонська область - 165
  • Хмельницька область - 740
  • Черкаська область - 291
  • Чернівецька область - 418
  • Чернігівська область - 312.

Нагадаємо, в попередні три дні приріст нових випадків COVID-19 перевищував 15 тисяч. Нинішнє зниження, швидше за все, пов'язане з вихідними днями.