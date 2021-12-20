В Україні з введенням локдаунів різко знизився приріст COVID-19

Невже, щоб спонукати людей дотримуватися маскового режиму, необхідні «їжакові рукавиці» у вигляді локдауну? Схоже, що так. Як підсумок - за минулу добу в країні було зафіксовано 11 145 нових випадків коронавірусу, що істотно нижче вчорашнього показника. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook в неділю, 21 березня.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок неділі склала 1 546 363 особи, 29 941 - помер від COVID-19, одужали - 1 257 849 осіб.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
- Вінницька область - 664
- Волинська область - 173
- Дніпропетровська область - 760
- Донецька область - 373
- Житомирська область - 814
- Закарпатська область - 367
- Запорізька область - 274
- Івано-Франківська область - 331
- Київ - 434
- Київська область - 654
- Кіровоградська область - 95
- Луганська область - 23
- Львівська область - 1117
- Миколаївська область - 353
- Одеська область - 660
- Полтавська область - 267
- Рівненська область - 217
- Сумська область - 388
- Тернопільська область - 376
- Харківська область - 879
- Херсонська область - 165
- Хмельницька область - 740
- Черкаська область - 291
- Чернівецька область - 418
- Чернігівська область - 312.
Нагадаємо, в попередні три дні приріст нових випадків COVID-19 перевищував 15 тисяч. Нинішнє зниження, швидше за все, пов'язане з вихідними днями.
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