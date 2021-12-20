В Україні з введенням локдаунів різко знизився приріст COVID-19

09:01 21 березень Київ, Україна

Невже, щоб спонукати людей дотримуватися маскового режиму, необхідні «їжакові рукавиці» у вигляді локдауну? Схоже, що так. Як підсумок - за минулу добу в країні було зафіксовано 11 145 нових випадків коронавірусу, що істотно нижче вчорашнього показника. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook в неділю, 21 березня.

"Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 4 838 осіб; летальних випадків - 166; видужали - 3 877 осіб", - написав Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок неділі склала 1 546 363 особи, 29 941 - помер від COVID-19, одужали - 1 257 849 осіб.

Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:

Вінницька область - 664

Волинська область - 173

Дніпропетровська область - 760

Донецька область - 373

Житомирська область - 814

Закарпатська область - 367

Запорізька область - 274

Івано-Франківська область - 331

Київ - 434

Київська область - 654

Кіровоградська область - 95

Луганська область - 23

Львівська область - 1117

Миколаївська область - 353

Одеська область - 660

Полтавська область - 267

Рівненська область - 217

Сумська область - 388

Тернопільська область - 376

Харківська область - 879

Херсонська область - 165

Хмельницька область - 740

Черкаська область - 291

Чернівецька область - 418

Чернігівська область - 312.

Нагадаємо, в попередні три дні приріст нових випадків COVID-19 перевищував 15 тисяч. Нинішнє зниження, швидше за все, пов'язане з вихідними днями.