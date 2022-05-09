В Україні з початку пандемії заразилися 832758 осіб

Статистика захворюваності по регіонах:

Київ - 82810 (+1 475)

Вінницька - 18824 (+110)

Волинська - 26475 (+264)

Дніпропетровська - 45752 (+712)

Донецька - 26235 (+443)

Житомирська - 32 354 (+34)

Закарпатська - 24 886 (+223)

Запорізька - 37885 (+948)

Івано-Франківська - 39541 (+103)

Київська - 44554 (+700)

Кіровоградська - 6418 (+58)

Луганська - 7141 (+53)

Львівська - 50787 (+612)

Миколаївська - 21798 (+360)

Одеська - 52 853 (+1 043)

Полтавська - 26571 (+916)

Рівненська - 34088 (+374)

Сумська - 33904 (+246)

Тернопільська - 29977 (+189)

Харківська - 59739 (+346)

Херсонська - 12493 (+334)

Хмельницька - 32539 (+110)

Черкаська - 27 913 (+746)

Чернівецька - 35 622 (+244)

Чернігівська - 21 599 (+157)

За добу інфікувалися 10811 осіб (всього - 832 758), а одужали 12 860 українців (всього - 436 564).При цьому померли 195 осіб (всього - 13928).