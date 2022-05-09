В Україні з початку пандемії заразилися 832758 осіб

Згідно з даними МОЗ, 10811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей і 512 медпрацівників.
За добу інфікувалися 10811 осіб (всього - 832 758), а одужали 12 860 українців (всього - 436 564).При цьому померли 195 осіб (всього - 13928).
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 82810 (+1 475)
Вінницька - 18824 (+110)
Волинська - 26475 (+264)
Дніпропетровська - 45752 (+712)
Донецька - 26235 (+443)
Житомирська - 32 354 (+34)
Закарпатська - 24 886 (+223)
Запорізька - 37885 (+948)
Івано-Франківська - 39541 (+103)
Київська - 44554 (+700)
Кіровоградська - 6418 (+58)
Луганська - 7141 (+53)
Львівська - 50787 (+612)
Миколаївська - 21798 (+360)
Одеська - 52 853 (+1 043)
Полтавська - 26571 (+916)
Рівненська - 34088 (+374)
Сумська - 33904 (+246)
Тернопільська - 29977 (+189)
Харківська - 59739 (+346)
Херсонська - 12493 (+334)
Хмельницька - 32539 (+110)
Черкаська - 27 913 (+746)
Чернівецька - 35 622 (+244)
Чернігівська - 21 599 (+157)
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі