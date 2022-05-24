В Україні з кожним днем ​​зростає кількість вакцинованих громадян

10:11 19 серпня Киев, Украина

В Україні з кожним днем зростає кількість громадян, які вирішили захистити себе від наслідків коронавірусної хвороби і вакцинуватися. Так, якщо 17 серпня щеплення отримали 118 тисяч осіб, то за 18 серпня - вже 120 004 особи вакцинували проти COVID-19. З них першу дозу вакцини отримали 62 714 осіб, другу дозу 57 290 осіб. Про це свідчать дані МОЗ.

"З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 914 255 осіб, з них отримали одну дозу - 4 914 253 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 908 748 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 7 823 001 щеплення", - сказано в повідомленні.

Для вакцинації населення працювали 843 мобільні бригади, 2 745 прищепних пунктів і 326 центрів вакцинації.

Нагадаємо, що в Харкові проведуть групову вакцинацію для вчителів. У Харкові повністю завершили вакцинацію майже 20% працівників шкіл, ще 10% - отримали першу дозу вакцини.

Також повідомлялося, що кияни зможуть зробити щеплення від COVID-19 в автобусі. Автобус, переобладнаний під мобільний центр вакцинації, буде стояти біля станції метро Героїв Дніпра.