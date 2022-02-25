В Україні з 5 жовтня оновлять карантинні зони

06:16 02 жовтень Київ, Україна

Результатом позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Україні став оновлений список карантинних зон. Він набуде чинності з 00:00 понеділка, 5 жовтня.



Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в Телеграм.



"Червона" зона:



місто Тернопіль;



місто Канів Черкаської області.



"Помаранчева" зона:



місто Вінниця Вінницької області;



міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький і Турійський райони Волинської області;



місто Дніпро Дніпропетровської області;



міста Бахмут і Вугледар, Слов'янський район Донецької області;



Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Овруцький, Олевський та Чуднівський райони Житомирської області;



місто Ужгород, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;



міста Мелітополь і Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;



Івано-Франківськ, Бурштин і Калуш, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький і Тлумацький райони Івано-Франківської області;



міста Ірпінь і Фастів, Баришівський і Києво-Святошинський райони Київської області;



Біловодський район Луганської області;



місто Львів, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;



місто Миколаїв Миколаївської області;



міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Арцизький, Березовський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський і Подільський райони Одеської області;



місто Полтава Полтавської області;



міста Дубно, Вараш і Острог, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;



міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;



міста Бережани, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;



міста Харків і Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський і Харківський райони Харківської області;



міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Летичівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;



місто Сміла, Канівський і Смілянський райони Черкаської області;



міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області;



місто Ніжин, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський і Сновський райони Чернігівської області.

"Жовта" зона:



міста Жмеринка, Вінниця, Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник, Бершадський, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Немирівський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський і Чечельницький райони Вінницької області;



місто Ковель, Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський та Шацький райони Волинської області;



міста Кривий Ріг, Новомосковськ і Тернівка, Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський, Солонянський та Царичанський райони Дніпропетровської області;



міста Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ і Торецьк, Великоновосілківський, Маріївський і Покровський райони Донецької області;



міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Брусиловський, Ємільчинський, Коростенський, Народицький, Новоград-Волинський, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Хорошівський і Черняховський райони Житомирської області;



міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;



міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Новомиколаївський, Приазовський, Токмацький і Якимівський райони Запорізької області;



міста Болехів, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;



міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Славутич, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;



місто Сіверськодонецьк, Білокуракинський, Кременівський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;



міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець і Червоноград, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;



місто Вознесенськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Кривоозерський та Миколаївський райони Миколаївської області;



міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ і Південне, Балтський, Білгород-Дністровський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Любашівський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;



міста Лубни і Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський і Шишацький райони Полтавської області;



місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;



міста Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Глухівський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Роменський і Середино-Будський райони Сумської області;



міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Лозівський, Нововодолазький та Чугуївський райони Харківської області;



місто Херсон, Білозерський, Іванівський та Новотроїцький райони Херсонської області;



міста Славута і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький і Чемеровецький райони Хмельницької області;



міста Черкаси, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський і Шполянський райони Черкаської області;



міста Чернігів і Прилуки, Бахмач, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Ніжинський, Ріпкинський, Срібнянський і Чернігівський райони Чернігівської області;



місто Київ.



Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.



Станом на четвер, 1 жовтня, готова до пом'якшення тільки Кіровоградська область.