В Україні з 5 жовтня оновлять карантинні зони

Результатом позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Україні став оновлений список карантинних зон. Він набуде чинності з 00:00 понеділка, 5 жовтня.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в Телеграм.
"Червона" зона:
місто Тернопіль;
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в Телеграм.
"Червона" зона:
місто Тернопіль;
місто Канів Черкаської області.
"Помаранчева" зона:
місто Вінниця Вінницької області;
міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький і Турійський райони Волинської області;
місто Дніпро Дніпропетровської області;
міста Бахмут і Вугледар, Слов'янський район Донецької області;
Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Овруцький, Олевський та Чуднівський райони Житомирської області;
місто Ужгород, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
міста Мелітополь і Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;
Івано-Франківськ, Бурштин і Калуш, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький і Тлумацький райони Івано-Франківської області;
міста Ірпінь і Фастів, Баришівський і Києво-Святошинський райони Київської області;
Біловодський район Луганської області;
місто Львів, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
місто Миколаїв Миколаївської області;
міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Арцизький, Березовський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський і Подільський райони Одеської області;
місто Полтава Полтавської області;
міста Дубно, Вараш і Острог, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
міста Бережани, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;
міста Харків і Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський і Харківський райони Харківської області;
міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Летичівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
місто Сміла, Канівський і Смілянський райони Черкаської області;
міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області;
місто Ніжин, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський і Сновський райони Чернігівської області.
"Жовта" зона:
міста Жмеринка, Вінниця, Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник, Бершадський, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Немирівський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський і Чечельницький райони Вінницької області;
місто Ковель, Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський та Шацький райони Волинської області;
міста Кривий Ріг, Новомосковськ і Тернівка, Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський, Солонянський та Царичанський райони Дніпропетровської області;
міста Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ і Торецьк, Великоновосілківський, Маріївський і Покровський райони Донецької області;
міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Брусиловський, Ємільчинський, Коростенський, Народицький, Новоград-Волинський, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Хорошівський і Черняховський райони Житомирської області;
міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;
міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Новомиколаївський, Приазовський, Токмацький і Якимівський райони Запорізької області;
міста Болехів, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;
міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Славутич, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;
місто Сіверськодонецьк, Білокуракинський, Кременівський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;
міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець і Червоноград, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;
місто Вознесенськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Кривоозерський та Миколаївський райони Миколаївської області;
міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ і Південне, Балтський, Білгород-Дністровський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Любашівський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;
міста Лубни і Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський і Шишацький райони Полтавської області;
місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
міста Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Глухівський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Роменський і Середино-Будський райони Сумської області;
міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Лозівський, Нововодолазький та Чугуївський райони Харківської області;
місто Херсон, Білозерський, Іванівський та Новотроїцький райони Херсонської області;
міста Славута і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький і Чемеровецький райони Хмельницької області;
міста Черкаси, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський і Шполянський райони Черкаської області;
міста Чернігів і Прилуки, Бахмач, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Ніжинський, Ріпкинський, Срібнянський і Чернігівський райони Чернігівської області;
місто Київ.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Станом на четвер, 1 жовтня, готова до пом'якшення тільки Кіровоградська область.
міста Жмеринка, Вінниця, Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник, Бершадський, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Немирівський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський і Чечельницький райони Вінницької області;
місто Ковель, Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський та Шацький райони Волинської області;
міста Кривий Ріг, Новомосковськ і Тернівка, Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський, Солонянський та Царичанський райони Дніпропетровської області;
міста Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ і Торецьк, Великоновосілківський, Маріївський і Покровський райони Донецької області;
міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Брусиловський, Ємільчинський, Коростенський, Народицький, Новоград-Волинський, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Хорошівський і Черняховський райони Житомирської області;
міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;
міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Новомиколаївський, Приазовський, Токмацький і Якимівський райони Запорізької області;
міста Болехів, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;
міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Славутич, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;
місто Сіверськодонецьк, Білокуракинський, Кременівський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;
міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець і Червоноград, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;
місто Вознесенськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Кривоозерський та Миколаївський райони Миколаївської області;
міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ і Південне, Балтський, Білгород-Дністровський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Любашівський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;
міста Лубни і Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський і Шишацький райони Полтавської області;
місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
міста Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Глухівський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Роменський і Середино-Будський райони Сумської області;
міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Лозівський, Нововодолазький та Чугуївський райони Харківської області;
місто Херсон, Білозерський, Іванівський та Новотроїцький райони Херсонської області;
міста Славута і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький і Чемеровецький райони Хмельницької області;
міста Черкаси, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський і Шполянський райони Черкаської області;
міста Чернігів і Прилуки, Бахмач, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Ніжинський, Ріпкинський, Срібнянський і Чернігівський райони Чернігівської області;
місто Київ.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Станом на четвер, 1 жовтня, готова до пом'якшення тільки Кіровоградська область.
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