В Україні з 1 липня скасовується карантин через COVID-19

В Україні з 1 липня завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що за період пандемії український уряд відпрацював механізми реагування, які стали в нагоді під час повномасштабної війни.
Він подякував медикам за боротьбу з пандемією та зазначив, що зараз лікарі та медсестри "не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни".
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