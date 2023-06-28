В Україні з 1 липня скасовується карантин через COVID-19

06:44 28 червня Київ, Україна





Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. В Україні з 1 липня завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Всі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, щоби зберегти життя людей", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що за період пандемії український уряд відпрацював механізми реагування, які стали в нагоді під час повномасштабної війни.

"Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами", - сказав прем'єр.

Він подякував медикам за боротьбу з пандемією та зазначив, що зараз лікарі та медсестри "не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни".