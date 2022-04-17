В Україні різкий стрибок хворих на COVID - 598 осіб за добу

09:09 20 липня Київ, Україна

За інформацією МОЗ, на ранок 20 липня в Україні зареєстровано 598 нових випадків COVID -19, одужали - 540 осіб.

Із захворілих: дітей - 23, медпрацівників - 13.

За минулу добу:

госпіталізовано - 279 осіб;

летальних випадків - 25;

одужали - 540 осіб;

протестовано: методом ПЛР - 21 459 осіб, методом ІФА - 8387 осіб, експрес-тестами - 12 565 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 245 275 осіб;

одужали - 2 181 925 осіб;

летальних випадків - 52 756;

проведено ПЛР-тестів - 11 182 527.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.





Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 245 275 осіб, видужали 2 181 925 осіб, летальних випадків - 52 756.

Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:



Київ - 228

Вінницька обл - 9

Волинська обл - 4

Дніпропетровська обл - 32

Донецька обл - 48

Житомирська обл - 11

Закарпатська обл - 5

Запорізька обл - 14

Івано-Франківська обл - 7

Київська обл - 6

Кіровоградська обл - 1

Луганська обл - 35

Львівська обл - 20

Миколаївська обл - 4

Одеська обл - 35

Полтавська обл - 15

Рівненська обл - 3

Сумська обл - 35

Тернопільська обл - 1

Харківська обл - 18

Херсонська обл - 30

Хмельницька обл - 19

Черкаська обл - 13

Чернівецька обл - 4

Чернігівська обл - 1