В Україні різкий стрибок хворих на COVID - 598 осіб за добу

За інформацією МОЗ, на ранок 20 липня в Україні зареєстровано 598 нових випадків COVID-19, одужали - 540 осіб.
Із захворілих: дітей - 23, медпрацівників - 13.
За минулу добу:
- госпіталізовано - 279 осіб;
- летальних випадків - 25;
- одужали - 540 осіб;
- протестовано: методом ПЛР - 21 459 осіб, методом ІФА - 8387 осіб, експрес-тестами - 12 565 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 245 275 осіб;
- одужали - 2 181 925 осіб;
- летальних випадків - 52 756;
- проведено ПЛР-тестів - 11 182 527.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 245 275 осіб, видужали 2 181 925 осіб, летальних випадків - 52 756.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 228
Вінницька обл - 9
Волинська обл - 4
Дніпропетровська обл - 32
Донецька обл - 48
Житомирська обл - 11
Закарпатська обл - 5
Запорізька обл - 14
Івано-Франківська обл - 7
Київська обл - 6
Кіровоградська обл - 1
Луганська обл - 35
Львівська обл - 20
Миколаївська обл - 4
Одеська обл - 35
Полтавська обл - 15
Рівненська обл - 3
Сумська обл - 35
Тернопільська обл - 1
Харківська обл - 18
Херсонська обл - 30
Хмельницька обл - 19
Черкаська обл - 13
Чернівецька обл - 4
Чернігівська обл - 1
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