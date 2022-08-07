В Украине рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса за сутки

18:59 16 травня Київ, Україна

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що на 16 травня видужала 433 пацієнта, що є рекордом

В Україні за минулу добу COVID-19 захворіли 528 осіб, з них 49 дітей та 92 медпрацівника, одужали 433 людини. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов



За його словами, за добу зафіксовано 21 летальний випадок, одужали 433 пацієнта. "Це найбільша кількість за весь час пандемії", - підкреслив Степанов.



На 16 травня в Україні коронавірус підтверджений у 17 858 осіб, з них 1269 дітей і 3512 медпрацівників, 497 чоловік померли, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%).



Всього 4 906 пацієнтів одужали. За добу в Україні провели 8960 ПЛР-досліджень.



Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, в даний час коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область - 700 випадків;

Волинська область - 599 випадків;

Дніпропетровська область - 806 випадків;

Донецька область - 121 випадок;

Житомирська область - 540 випадків;

Закарпатська область - 858 випадків;

Запорізька область - 365 випадків;

Івано-Франківська область - 1200 випадків;

Кіровоградська область - 441 випадок;

м Київ - 2221 випадок;

Київська область - 1143 випадки;

Львівська область - 969 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 236 випадків;

Одеська область - 734 випадки;

Полтавська область - 263 випадки;

Рівненська область - 1104 випадки;

Сумська область - 161 випадок;

Тернопільська область - 1065 випадків;

Харківська область - 773 випадки;

Херсонська область - 167 випадків;

Хмельницька область - 235 випадків;

Чернівецька область - 2647 випадків;

Черкаська область - 363 випадки;

Чернігівська область - 105 випадків.