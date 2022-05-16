В Україні зростає кількість заражених коронавірусною інфекцією

08:49 12 серпня Київ, Україна

В Україні став збільшуватися добовий приріст кількості пацієнтів, які заразилися коронавірусною інфекцією. Якщо напередодні було зафіксовано 1 122 українці з діагнозом COVID-19, то на сьогоднішній ранок кількість хворих становить вже 1 247. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Серед інфікованих 77 дітей і 41 медпрацівник.

За даними відомства, від вірусу за добу померли 24 людини. Всього з початку пандемії інфекція забрала життя 53 173 осіб.

За добу госпіталізовані 588 осіб, видужали 1 039 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР - 22 049 осіб, методом ІФА - 8735, експрес-тестами - 17 267.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) і Львівській (61) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 262 601 особа; одужали - 2 194 791 особа; проведено ПЛР-тестів - 11 604 861.

Як повідомлялося раніше, штам Дельта зафіксували ще в семи країнах світу. Як підрахували в ВООЗ, з 2 по 8 серпня захворюваність на COVID-19 збільшилася в світі на 4%: було виявлено понад 4,2 млн нових випадків інфікування. За цей час понад 65 тисяч заражених померли.