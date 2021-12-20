В Україні зростає кількість вакцинацій та падає приріст COVID-випадків

Останніми днями показники статистики коронавірусу починають тішити: зростає кількість вакцинованих українців, а показник добової захворюваності поступово знижується. Так, лише за добу, 3 грудня, від коронавірусу вакциновано 216 129 осіб, що майже на 10 тисяч більше, ніж напередодні.

За даними МОЗ України, вчора одну дозу отримали 75 557 осіб, повністю імунізовано 140 572 особи.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 13685627 осіб. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 особи.

Усього проведено 25 375 687 щеплень.

Раніше повідомлялося, що в Україні повністю щеплено від COVID 37% дорослих.

За ту ж добу, 3 грудня, в Україні зафіксовано 13 206 підтверджених випадків коронавірусу. Напередодні було зареєстровано 13777 позитивних COVID тестів, - повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що за добу госпіталізували 2764 особи, одужали – 22 765 осіб. Померло 436 людей.

За останню добу в Україні проведено 84 942 тести.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 490 855 осіб, одужало – 3 041 385 осіб, летальних наслідків – 88 002.