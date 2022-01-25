В Україні зростає кількість інфікованих коронавірусом, за минулу добу – 19 118 осіб

Минулої доби в Україні на коронавірус захворіло на одну тисячу дітей більше ніж за минулу добу неділі. Загалом у країні зафіксовано 19 118 нових випадків зараження COVID-19.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Серед інфікованих 2 809 дітей та 594 медпрацівники.

З тяжким перебігом хвороби було госпіталізовано 5 863 особи, померли – 161 особа.

Лідерами із добового зараження коронавірусом стали Київ, а також Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська та Харківська області.