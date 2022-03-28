В Україні розглянуть можливість поєднання різних вакцин від COVID-19

19:53 29 червня Київ, Україна

Згідно з останніми науковими дослідженнями, деякі комбінації першої і другої дози вакцин працюють ефективніше, ніж один тип вакцини.

Національна технічна група експертів з імунізації (НТГЕІ) оцінює результати наукових досліджень і найближчим часом розгляне питання поєднання різних вакцин від COVID-19, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Національна технічна група експертів з питань імунізації зараз оцінює результати наукових досліджень. Вона вже розглядала це питання і прийшла до висновку, що зараз немає достатньо даних з високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин. Але таких досліджень стає все більше. НТГЕІ буде знову розглядати це питання 30 червня, з огляду на дані, які постійно оновлюються", - сказав Кузін.

Імовірність того, що таке поєднання вакцин різних виробників при проведенні щеплень від COVID-19 буде дозволено, дуже висока. У той самий час Кузін підкреслив, що це питання складне з точки зору логістики.