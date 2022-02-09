В Україні розширили програму «є-Підтримка». Що змінилося

15:03 09 лютий Київ, Україна





Що зміниться В Україні розширили програму «є-Підтримка», повідомляє МОЗ, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів. Зміни до програми почнуть діяти з 14 березня, пише прем'єр-міністр Денис Шмигаль Що зміниться

Термін, за який можна витратити тисячу на вакцинацію, продовжили до 9 місяців. Раніше скористатися грошима можна було протягом 4 місяців.

Додаткові 500 гривень за щеплення бустером можна буде отримати з 14 березня. Це стосується як повнолітніх українців, так і підлітків віком від 14 років, повідомляє Мінцифри.

Літні люди віком від 60 років і люди з інвалідністю зможуть витратити тисячу за вакцинацію на оплату комуналки з 28 лютого.

Наприкінці січня 2022 року стало відомо, що за щеплення бустером українцям додатково виплатять 500 грн. Наразі бустерне щеплення зробили майже 500 тисяч людей.



Підліткам віком від 14 років почали виплачувати 1000 грн за вакцинацію за повний курс щеплень із 7 лютого 2022 року.