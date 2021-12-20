В Україні розширилася «жовта» карантинна зона

19:32 26 листопад Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, у «жовтій» зоні залишаються лише чотири області України. Дві, як і раніше, позначені «помаранчевим» рівнем, а жителі решти областей продовжують дотримуватися епідеміологічних карантинних заходів, згідно з «червоним» рівнем ризику.



Таким чином, станом на 26 листопада 2021 року Чернівецька, Тернопільська, Кіровоградська та Закарпатська області перебувають у «жовтій» зоні.



Однак у зазначених областях статистика захворюваності не відрізняється від тих, що зафіксована у «червоних». Більше того, наголошується, що рівень завантаженості лікарняних ліжок із встановленими системами оснащення киснем навіть перевищує «червоний» рівень.



В уряді попереджають, що якщо така тенденція продовжиться, то й ці області ризикують потрапити до «червоної» зони карантину. Відтак МОЗ закликає українців до вакцинації.



Слід також додати, що влада вводить нові правила карантину. COVID-сертифікати будуть кольоровими. "Жовта" зона відображає дію сертифіката протягом 30 днів (замість 120), що означає введення першої вакцини. «Червона» зона – невакцинований, для таких людей вхід до всіх установ, на всі заходи та роботу для окремих службовців – заборонено. «Зелена» зона (двічі вакцинований) – без карантинних обмежень.