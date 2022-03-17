В Україні працюють над власною вакциною від COVID

Володимир Зеленський провів нараду з українськими вченими, в ході якої обговорювалися етапи дослідження власної української вакцини від коронавірусу.
Доклінічні дослідження прототипу української вакцини тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 в культурі інфікованих клітин людини.
За словами одного з розробників Михайла Фаворова, нинішня розробка дозволяє припустити, що українська COVID-вакцина допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.
Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що регулятор буде сприяти подальшим крокам у проходженні всіх наступних клінічних фаз дослідження вакцини.
В ОП додали, що про розробку вакцини будуть інформувати відповідно до «можливостей розкриття інформації».
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