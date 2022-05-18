В Україні продовжує наростати COVID-захворюваність

Наближення осені несе з собою підйом захворюваності на коронавірус. Причина зростання COVID-ної інфекції пов'язана і з поверненням українців з відпочинку в інших країнах. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні зафіксовано 1353 випадки коронавірусу.
Так, за минулу добу госпіталізовано 641 особа, померла - 21 особа, видужала - 791 особа.
За добу протестовано:
методом ПЛР - 24962 особи,
методом ІФА - 9121 особа,
експрес-тестами - 17068 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 265 217 осіб;
одужали - 2 196 589 осіб;
летальних випадків - 53 238;
проведено ПЛР-тестів - 11 652 141
Вчені НАН прогнозують, що захворюваність продовжить рости.
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