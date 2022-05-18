В Україні продовжує наростати COVID-захворюваність

08:53 14 серпня Київ, Україна

Наближення осені несе з собою підйом захворюваності на коронавірус. Причина зростання COVID-ної інфекції пов'язана і з поверненням українців з відпочинку в інших країнах. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні зафіксовано 1353 випадки коронавірусу.

Так, за минулу добу госпіталізовано 641 особа, померла - 21 особа, видужала - 791 особа.

За добу протестовано:

методом ПЛР - 24962 особи,

методом ІФА - 9121 особа,

експрес-тестами - 17068 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 265 217 осіб;

одужали - 2 196 589 осіб;

летальних випадків - 53 238;

проведено ПЛР-тестів - 11 652 141

Вчені НАН прогнозують, що захворюваність продовжить рости.