В Україні підвищився рівень одужання від COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я на сьогодні, 11 липня, за минулу добу в країні від коронавируса вилікувався 861 пацієнт. А напередодні їх було 1016. Всього за період пандемії одужали 25661 чоловік.

При цьому добовий приріст захворюваності трохи знизився: напередодні було 819 нових випадків, а сьогодні - 800. Всього кількість інфікованих людей досягло 52843 людини.

Добовий ж показник смертності виявився як і раніше високим - 27 пацієнтів померли. За час пандемії померло 1372 особи.

Приріст коронавируса по регіонах: Вінницька область - 2081 (+21) Волинська область - 2987 (+55) Дніпропетровська область - 1140 (+3) Донецька область - 758 (7) Житомирська область - 1512 (0) Закарпатська область - 3842 (+108) Запорізька область - 612 (+2) Івано-Франківська область - 2971 (+56) Кіровоградська область - 670 (0) Київ - 6115 (125) Київська область - 2986 (+46) Львівська область - 6882 (+119) Луганська область - 93 (+3) Миколаївська область - 477 (10) Одеська область - 2141 (+33) Полтавська область - 331 (+1) Рівненська область - 4520 (+66) Сумська область - 337 (+5) Тернопільська область - 2217 (+43) Харківська область - -2621 (+44) Херсонська область - 204 (+1) Хмельницька область - 888 (+7) Чернівецька область - 5117 (+21) Черкаська область - 738 (+13) Чернігівська область - 594 (+2)

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Україна вивчає досвід Іспанії з реагування на нові виклики, пов'язані з пандемією COVID-19.