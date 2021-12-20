В Україні підвищився рівень одужання від COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я на сьогодні, 11 липня, за минулу добу в країні від коронавируса вилікувався 861 пацієнт. А напередодні їх було 1016. Всього за період пандемії одужали 25661 чоловік.
При цьому добовий приріст захворюваності трохи знизився: напередодні було 819 нових випадків, а сьогодні - 800. Всього кількість інфікованих людей досягло 52843 людини.
Добовий ж показник смертності виявився як і раніше високим - 27 пацієнтів померли. За час пандемії померло 1372 особи.
Приріст коронавируса по регіонах:
Вінницька область - 2081 (+21)
Волинська область - 2987 (+55)
Дніпропетровська область - 1140 (+3)
Донецька область - 758 (7)
Житомирська область - 1512 (0)
Закарпатська область - 3842 (+108)
Запорізька область - 612 (+2)
Івано-Франківська область - 2971 (+56)
Кіровоградська область - 670 (0)
Київ - 6115 (125)
Київська область - 2986 (+46)
Львівська область - 6882 (+119)
Луганська область - 93 (+3)
Миколаївська область - 477 (10)
Одеська область - 2141 (+33)
Полтавська область - 331 (+1)
Рівненська область - 4520 (+66)
Сумська область - 337 (+5)
Тернопільська область - 2217 (+43)
Харківська область - -2621 (+44)
Херсонська область - 204 (+1)
Хмельницька область - 888 (+7)
Чернівецька область - 5117 (+21)
Черкаська область - 738 (+13)
Чернігівська область - 594 (+2)
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Україна вивчає досвід Іспанії з реагування на нові виклики, пов'язані з пандемією COVID-19.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі