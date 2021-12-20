В Україні підвищився рівень одужання від COVID-19

10:06 11 липень Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я на сьогодні, 11 липня, за минулу добу в країні від коронавируса вилікувався 861 пацієнт. А напередодні їх було 1016. Всього за період пандемії одужали 25661 чоловік.

При цьому добовий приріст захворюваності трохи знизився: напередодні було 819 нових випадків, а сьогодні - 800. Всього кількість інфікованих людей досягло 52843 людини.

Добовий ж показник смертності виявився як і раніше високим - 27 пацієнтів померли. За час пандемії померло 1372 особи.

Приріст коронавируса по регіонах:

Вінницька область - 2081 (+21)

Волинська область - 2987 (+55)

Дніпропетровська область - 1140 (+3)

Донецька область - 758 (7)

Житомирська область - 1512 (0)

Закарпатська область - 3842 (+108)

Запорізька область - 612 (+2)

Івано-Франківська область - 2971 (+56)

Кіровоградська область - 670 (0)

Київ - 6115 (125)

Київська область - 2986 (+46)

Львівська область - 6882 (+119)

Луганська область - 93 (+3)

Миколаївська область - 477 (10)

Одеська область - 2141 (+33)

Полтавська область - 331 (+1)

Рівненська область - 4520 (+66)

Сумська область - 337 (+5)

Тернопільська область - 2217 (+43)

Харківська область - -2621 (+44)

Херсонська область - 204 (+1)

Хмельницька область - 888 (+7)

Чернівецька область - 5117 (+21)

Черкаська область - 738 (+13)

Чернігівська область - 594 (+2)

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Україна вивчає досвід Іспанії з реагування на нові виклики, пов'язані з пандемією COVID-19.