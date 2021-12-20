В Україні повну вакцинацію від COVID мають 12,3 млн громадян

13:44 11 грудень Київ, Україна

Втішно усвідомлювати, що процес вакцинації населення України проти коронавірусної інфекції продовжується і навіть набирає темпів. Нехай не всі ще усвідомлюють важливість вакцинації і не всі мають почуття обов'язку перед суспільством, але навіть так звана «примусова» вакцинація наближає нас до порятунку від COVID-19.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за 10 грудня щеплення від коронавірусу COVID-19 отримали ще 168 359 осіб. Це трохи більше, ніж напередодні. З щеплених учора першу дозу отримали 55 798 осіб, повністю імунізовано – 112 561 особу.

У п'ятницю працювали 916 мобільних бригад з імунізації, 3 287 пунктів щеплення та 454 центри вакцинації населення.

Найчастіше люди вибирали для щеплень препарат компанії Pfizer - 91739. Найменше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 61 577, AstraZeneca – 13 809 та Moderna – 1 234.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 осіб, з них повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 364 798. Загалом проведено 26 452 547 щеплень.

Кількість щеплень від COVID-19 в регіонах України (друга доза):

Київ – 13556

Вінницька область – 6603

Волинська – 3193

Дніпропетровська – 9729

Донецька – 4999

Житомирська – 3610

Закарпатська – 1824

Запорізька – 4387

Івано-Франківська – 4351

Київська – 6018

Кіровоградська – 2171

Луганська – 1812

Львівська – 9967

Миколаївська – 2790

Одеська – 4365

Полтавська – 3685

Рівненська – 3074

Сумська – 2828

Тернопільська – 2786

Харківська – 6489

Херсонська – 2497

Хмельницька – 3136

Черкаська – 4306

Чернівецька – 1507

Чернігівська – 2878.

Напередодні стало відомо, що Україна отримала 50 млн євро на вакцини від коронавірусу. Гроші виділив Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Також повідомлялося, що банки України розпочали випуск віртуальних карток для виплати тисячі гривень за вакцинацію.