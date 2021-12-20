В Україні повну вакцинацію від COVID мають 12,3 млн громадян

Втішно усвідомлювати, що процес вакцинації населення України проти коронавірусної інфекції продовжується і навіть набирає темпів. Нехай не всі ще усвідомлюють важливість вакцинації і не всі мають почуття обов'язку перед суспільством, але навіть так звана «примусова» вакцинація наближає нас до порятунку від COVID-19.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за 10 грудня щеплення від коронавірусу COVID-19 отримали ще 168 359 осіб. Це трохи більше, ніж напередодні. З щеплених учора першу дозу отримали 55 798 осіб, повністю імунізовано – 112 561 особу.
У п'ятницю працювали 916 мобільних бригад з імунізації, 3 287 пунктів щеплення та 454 центри вакцинації населення.
Найчастіше люди вибирали для щеплень препарат компанії Pfizer - 91739. Найменше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 61 577, AstraZeneca – 13 809 та Moderna – 1 234.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 осіб, з них повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 364 798. Загалом проведено 26 452 547 щеплень.
Кількість щеплень від COVID-19 в регіонах України (друга доза):
- Київ – 13556
- Вінницька область – 6603
- Волинська – 3193
- Дніпропетровська – 9729
- Донецька – 4999
- Житомирська – 3610
- Закарпатська – 1824
- Запорізька – 4387
- Івано-Франківська – 4351
- Київська – 6018
- Кіровоградська – 2171
- Луганська – 1812
- Львівська – 9967
- Миколаївська – 2790
- Одеська – 4365
- Полтавська – 3685
- Рівненська – 3074
- Сумська – 2828
- Тернопільська – 2786
- Харківська – 6489
- Херсонська – 2497
- Хмельницька – 3136
- Черкаська – 4306
- Чернівецька – 1507
- Чернігівська – 2878.
Напередодні стало відомо, що Україна отримала 50 млн євро на вакцини від коронавірусу. Гроші виділив Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).
Також повідомлялося, що банки України розпочали випуск віртуальних карток для виплати тисячі гривень за вакцинацію.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі