В Україні підтвердили випадки зараження південноафриканським штамом

20:33 01 квітень Київ, Україна

Надійшла інформація від українських медиків про те, що в двох областях країни зафіксовані випадки зараження південноафриканським штамом коронавірусу.

Про це в четвер, 1 квітня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"Для нас зараз головне - дотримання правил епідбезпеки, тому що британський штам, який є зараз в Україні, він зараз поширений по всій території України... у всіх областях він зафіксований. Більш того, у нас в двох областях зафіксовано і південноафриканський штам", - сказав Степанов.

Він також зазначив, що ці два штами більш агресивні, ніж попередні, і "змінюють нинішню картину".