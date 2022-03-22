В Україні підтвердили два випадки "індійської" мутації коронавірусу - уряд вживає заходів

07:17 24 червня Київ, Україна

Новий штам коронавірусу "Дельта" зафіксований у матері 66 років і дитини - 16 років, які повернулися з Російської Федерації. Хворі госпіталізовані, їхній стан стабільний.

Про це повідомив глава РНБО Олексій Данилов.

"Ситуація, яка склалася, викликає необхідність введення додаткових ефективних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню нового штаму «Дельта» коронавірусу SARS-CoV-2 на території України, прискорення темпів вакцинації і забезпечення її доступності, особливо для вразливих до COVID-19 верств населення - осіб у віці 60+, активізації інформаційно-просвітницької роботи серед населення про необхідність застосування засобів індивідуального захисту, важливості і безпеки імунопрофілактики", - йдеться в повідомленні.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть проявляти новий штам, 2 приватні і 2 державні, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ", - повідомив Данилов.

Також Кабінет Міністрів України прийняв рішення про заборону в'їзду на територію країни людей, які приїжджають з чотирьох держав без проходження ПЛР-тестування. Рішення набуває чинності відсьогодні.

"Громадянам, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV- 2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску", - йдеться в повідомленні.

Перелік країн буде доповнюватися в залежності від поширення "індійського" штаму. Також важливо, що тест з негативним результатом повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону.