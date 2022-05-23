В Україні майже в півтора раза зріс добовий приріст COVID-19

09:51 18 серпня Киев, Украина

В Україні відбувся різкий стрибок добового приросту захворюваності на коронавірус - від 890 до 1447 нових випадків. За даними Міністерства охорони здоров'я, за період пандемії інфікувалися коронавірусом 2 268 666 громадян країни.

При цьому одужали за добу 712 українців (всього - 2198220), а померли 40 осіб (всього - 53336). У лікарні потрапили 677 українців з коронавірусом або підозрою на нього.

Випадків в областях/імунізовані (2 доза):

Київ - 181/8410

Вінницька - 52/2734

Волинська - 13/1232

Дніпропетровська - 93/4328

Донецьк - 155/1769

Житомирська - 38/2227

Закарпатська - 17/1543

Запорізька - 51/1729

Івано-Франківська - 23/1131

Київська - 54/4279

Кіровоградська - 8/1236

Луганська - 65/781

Львівська - 35/2926

Миколаївська - 19/1854

Одеська - 130/3290

Полтавська - 44/19

Рівненська - 31/857

Сумська - 33/2007

Тернопільська - 47/1285

Харківська - 89/4919

Херсонська - 76/1400

Хмельницька - 45/1134

Черкаська - 62/3106

Чернівецька - 58/970

Чернігівська - 28/1638

Нагадаємо, що в Україні 14% дорослих громадян отримали першу дозу COVID-вакцини. На сьогодні проблем з нестачею вакцин немає. Починаючи з липня вакцини в Україну прибувають щотижня.