В Україні майже в півтора раза зріс добовий приріст COVID-19

09:51 18 серпня Киев, Украина

В Україні відбувся різкий стрибок добового приросту захворюваності на коронавірус - від 890 до 1447 нових випадків. За даними Міністерства охорони здоров'я, за період пандемії інфікувалися коронавірусом 2 268 666 громадян країни.

При цьому одужали за добу 712 українців (всього - 2198220), а померли 40 осіб (всього - 53336). У лікарні потрапили 677 українців з коронавірусом або підозрою на нього.

Випадків в областях/імунізовані (2 доза):

  • Київ - 181/8410
  • Вінницька - 52/2734
  • Волинська - 13/1232
  • Дніпропетровська - 93/4328
  • Донецьк - 155/1769
  • Житомирська - 38/2227
  • Закарпатська - 17/1543
  • Запорізька - 51/1729
  • Івано-Франківська - 23/1131
  • Київська - 54/4279
  • Кіровоградська - 8/1236
  • Луганська - 65/781
  • Львівська - 35/2926
  • Миколаївська - 19/1854
  • Одеська - 130/3290
  • Полтавська - 44/19
  • Рівненська - 31/857
  • Сумська - 33/2007
  • Тернопільська - 47/1285
  • Харківська - 89/4919
  • Херсонська - 76/1400
  • Хмельницька - 45/1134
  • Черкаська - 62/3106
  • Чернівецька - 58/970
  • Чернігівська - 28/1638

Нагадаємо, що в Україні 14% дорослих громадян отримали першу дозу COVID-вакцини. На сьогодні проблем з нестачею вакцин немає. Починаючи з липня вакцини в Україну прибувають щотижня.