В Україні майже в півтора раза зріс добовий приріст COVID-19

В Україні відбувся різкий стрибок добового приросту захворюваності на коронавірус - від 890 до 1447 нових випадків. За даними Міністерства охорони здоров'я, за період пандемії інфікувалися коронавірусом 2 268 666 громадян країни.
При цьому одужали за добу 712 українців (всього - 2198220), а померли 40 осіб (всього - 53336). У лікарні потрапили 677 українців з коронавірусом або підозрою на нього.
Випадків в областях/імунізовані (2 доза):
- Київ - 181/8410
- Вінницька - 52/2734
- Волинська - 13/1232
- Дніпропетровська - 93/4328
- Донецьк - 155/1769
- Житомирська - 38/2227
- Закарпатська - 17/1543
- Запорізька - 51/1729
- Івано-Франківська - 23/1131
- Київська - 54/4279
- Кіровоградська - 8/1236
- Луганська - 65/781
- Львівська - 35/2926
- Миколаївська - 19/1854
- Одеська - 130/3290
- Полтавська - 44/19
- Рівненська - 31/857
- Сумська - 33/2007
- Тернопільська - 47/1285
- Харківська - 89/4919
- Херсонська - 76/1400
- Хмельницька - 45/1134
- Черкаська - 62/3106
- Чернівецька - 58/970
- Чернігівська - 28/1638
Нагадаємо, що в Україні 14% дорослих громадян отримали першу дозу COVID-вакцини. На сьогодні проблем з нестачею вакцин немає. Починаючи з липня вакцини в Україну прибувають щотижня.
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