В Україні майже 3,4 тисячі нових випадків COVID-19

Добова захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати, так, на ранок 26 травня зафіксовано 3 395 нових випадків COVID-19, одужали - 14 987 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я 26 травня.
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 1778 осіб;
🔹 летальних випадків - 208;
🔹 одужали - 14 987 осіб;
🔹 за добу протестовано: методом ПЛР - 30 724 особи, методом ІФА - 13 108 осіб, експрес-тестами - 28 156 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 189 858 осіб;
🔸 одужали - 1 990 051 особа;
🔸 смертей - 49 893;
🔸 проведення ПЛР-тестів - 10 076 621.
Серед захворілих за минулу добу - 154 дитини і 73 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я 26 травня.
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 1778 осіб;
🔹 летальних випадків - 208;
🔹 одужали - 14 987 осіб;
🔹 за добу протестовано: методом ПЛР - 30 724 особи, методом ІФА - 13 108 осіб, експрес-тестами - 28 156 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 189 858 осіб;
🔸 одужали - 1 990 051 особа;
🔸 смертей - 49 893;
🔸 проведення ПЛР-тестів - 10 076 621.
Серед захворілих за минулу добу - 154 дитини і 73 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 385 випадків;
Вінницька область - 97 випадків;
Волинська область - 64 випадки;
Дніпропетровська область - 277 випадків;
Донецька область - 149 випадків;
Житомирська область - 54 випадки;
Закарпатська область - 83 випадки;
Запорізька область - 219 випадків;
Івано-Франківська область - 54 випадки;
Київська область - 208 випадків;
Кіровоградська область - 73 випадки;
Луганська область - 68 випадків;
Львівська область - 172 випадки;
Миколаївська область - 154 випадки;
Одеська область - 81 випадок;
Полтавська область - 61 випадок;
Рівненська область - 185 випадків;
Сумська область - 93 випадки;
Тернопільська область - 68 випадків;
Харківська область - 328 випадків;
Херсонська область - 176 випадків;
Хмельницька область - 93 випадки;
Черкаська область - 105 випадків;
Чернівецька область - 54 випадки;
Чернігівська область - 94 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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