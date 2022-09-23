В Україні майже 27 тис нових випадків коронавірусу

08:44 29 жовтня Київ, Україна

На ранок 29 жовтня в Україні зареєстровано 26870 нових COVID- випадків, до лікарні потрапили 5463 особи, померло 648 осіб, перемогли хворобу 9784 особи, повідомляє МОЗ.



За весь час пандемії в Україні:

захворіли на COVID - 2 878 674 особи;

одужали – 2421495 осіб;

померло – 66852.

З початку кампанії COVID-вакцинації проведено 17082799 щеплень, з них однією дозою щеплено – 9790278 осіб, повністю вакциновано – 7292521 особа. За добу вакцинована 289 241 особа (одною дозою – 214 103 особи, повністю вакциновано – 75 138 осіб).