В Україні майже 17 000 нових випадків коронавірусу

08:24 25 листопад Київ, Україна

За інформацією МОЗ, на ранок 25 листопада в Україні виявлено 16 943 нових випадки коронавірусної хвороби, 3404 особи потрапили до лікарень, 628 людей померло, 26811 людям вдалося перемогти хворобу.



За весь час пандемії:

захворіло – 3367461

впоралися із хворобою – 2825641

смертельних випадків – 82913

зроблено 15648456 ПЛР-тестувань