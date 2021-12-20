В Україні майже 17 000 нових випадків коронавірусу

08:24 25 листопад Київ, Україна

За інформацією МОЗ, на ранок 25 листопада в Україні виявлено 16 943 нових випадки коронавірусної хвороби, 3404 особи потрапили до лікарень, 628 людей померло, 26811 людям вдалося перемогти хворобу.

За весь час пандемії:
  • захворіло – 3367461
  • впоралися із хворобою – 2825641
  • смертельних випадків – 82913
  • зроблено 15648456 ПЛР-тестувань
Кількість вакцинованих за добу від COVID-19 – 275319, отримали одну дозу – 82501, отримали дві дози – 192818.