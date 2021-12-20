В Україні майже 17 000 нових випадків коронавірусу

За інформацією МОЗ, на ранок 25 листопада в Україні виявлено 16 943 нових випадки коронавірусної хвороби, 3404 особи потрапили до лікарень, 628 людей померло, 26811 людям вдалося перемогти хворобу.
За весь час пандемії:
За весь час пандемії:
- захворіло – 3367461
- впоралися із хворобою – 2825641
- смертельних випадків – 82913
- зроблено 15648456 ПЛР-тестувань
Кількість вакцинованих за добу від COVID-19 – 275319, отримали одну дозу – 82501, отримали дві дози – 192818.
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