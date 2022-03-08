В Україні майже 1,4 тисячі нових випадків COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 9 червня в Україні зареєстровано 1 385 нових випадків COVID-19. Госпіталізовані - 756 осіб.
Серед захворілих за минулу добу - 57 дітей і 74 медпрацівники.
Серед захворілих за минулу добу - 57 дітей і 74 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 756 осіб;
🔹 летальних випадків - 77;
🔹 одужали - 6962 особи;
🔹 протестовано: методом ПЛР - 25 344 особи, методом ІФА - 11 463 особи, експрес-тестами - 23 813 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 218 039 осіб;
🔸 одужали - 2 108 684 особи;
🔸 смертей - 51 410;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 10 405 577.
Випадків/щеплень (1 доза) за добу:
Київ - 262/6 605
Вінницька область - 18/691
Волинська область - 42/1 042
Дніпропетровська область - 75/6 963
Донецька область - 56/504
Житомирська область - 16/1 031
Закарпатська область - 31/353
Запорізька область - 43/2 276
Івано-Франківська область - 30/804
Київська область - 142/5 162
Кіровоградська область - 20/735
Луганська область - 21/1 254
Львівська область - 55/2 942
Миколаївська область - 59/1 277
Одеська область - 44/1 270
Полтавська область - 41/3 036
Рівненська область - 75/1 374
Сумська область - 43/874
Тернопільська область - 24/1 068
Харківська область - 87/2 129
Херсонська область - 68/457
Хмельницька область - 64/1 004
Черкаська область - 36/2 238
Чернівецька область - 22/655
Чернігівська область - 12/181
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі