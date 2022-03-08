В Україні майже 1,4 тисячі нових випадків COVID-19

08:59 09 червень Київ, Україна





Серед захворілих за минулу добу - 57 дітей і 74 медпрацівники. За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 9 червня в Україні зареєстровано 1 385 нових випадків COVID-19 . Госпіталізовані - 756 осіб.Серед захворілих за минулу добу - 57 дітей і 74 медпрацівники.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.



Також за минулу добу:

🔹 госпіталізовані - 756 осіб;

🔹 летальних випадків - 77;

🔹 одужали - 6962 особи;

🔹 протестовано: методом ПЛР - 25 344 особи, методом ІФА - 11 463 особи, експрес-тестами - 23 813 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

🔸 захворіли - 2 218 039 осіб;

🔸 одужали - 2 108 684 особи;

🔸 смертей - 51 410;

🔸 проведено ПЛР-тестів - 10 405 577.

Випадків/щеплень (1 доза) за добу:



Київ - 262/6 605

Вінницька

Волинська область - 42/1 042

Дніпропетровська область - 75/6 963

Донецька область - 56/504

Житомирська область - 16/1 031

Закарпатська область - 31/353

Запорізька область - 43/2 276

Івано-Франківська область - 30/804

Київська область - 142/5 162

Кіровоградська область - 20/735

Луганська область - 21/1 254

Львівська область - 55/2 942

Миколаївська область - 59/1 277

Одеська область - 44/1 270

Полтавська область - 41/3 036

Рівненська область - 75/1 374

Сумська область - 43/874

Тернопільська область - 24/1 068

Харківська область - 87/2 129

Херсонська область - 68/457

Хмельницька область - 64/1 004

Черкаська область - 36/2 238

Чернівецька область - 22/655

Чернігівська область - 12/181 Київ - 262/6 605Вінницька область - 18/691Волинська область - 42/1 042Дніпропетровська область - 75/6 963Донецька область - 56/504Житомирська область - 16/1 031Закарпатська область - 31/353Запорізька область - 43/2 276Івано-Франківська область - 30/804Київська область - 142/5 162Кіровоградська область - 20/735Луганська область - 21/1 254Львівська область - 55/2 942Миколаївська область - 59/1 277Одеська область - 44/1 270Полтавська область - 41/3 036Рівненська область - 75/1 374Сумська область - 43/874Тернопільська область - 24/1 068Харківська область - 87/2 129Херсонська область - 68/457Хмельницька область - 64/1 004Черкаська область - 36/2 238Чернівецька область - 22/655Чернігівська область - 12/181



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.