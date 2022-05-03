В Україні планують вакцинувати понад 20 мільйонів українців

Головний санітарний лікар України розповів про те, які плани у українського уряду щодо вакцинації. Згідно із заявою Віктора Ляшка, в 2021 році планується вакцинувати як мінімум 21 мільйон осіб.

За планами Міністерства охорони здоров'я, за 2021 рік зробити щеплення вакциною від COVID-19 повинні 20,9 мільйона осіб, які входять в різні групи ризику за професійними ознаками, в зв'язку з різними захворюваннями і віком.

У ці категорії входять:

медпрацівники, включаючи співробітників, які безпосередньо беруть участь в боротьбі з COVID-19 - 402,2 тисячі осіб;

військовослужбовці-учасники Операції об'єднаних сил - 41 тис.;

працівники соціальної сфери - 156,9 тисячі;

особи, які проживають в закладах тривалого догляду, і персонал цих закладів - 136,5 тисячі;

люди у віці від 60 років і старше - майже 9,8 мільйона;

вчителі та інші працівники галузі освіти - 1,43 мільйона;

працівники критично важливих структур держбезпеки (військові, поліція, Нацгвардія, СБУ та Держслужба з надзвичайних ситуацій) - 570,7 тисячі;

взяті під варту в СІЗО або в'язницях і співробітники цих установ - 65,8 тисячі;

дорослі від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями - 6,37 мільйона;

інші професійні групи і категорії населення - 1,72 мільйона.

Також Ляшко розповів, що під час посиленого карантину в січні в Україні планують закрити школи, ресторани і фітнес-центри. При цьому будуть працювати гірськолижні курорти і церкви.