В Україні планують організувати підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації

14:12 06 серпня Київ, Україна

Прем'єр-міністр закликав територіальні громади максимально сприяти вакцинації жителів віддалених регіонів країни.



Про це повідомляє пресслужба уряду з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Необхідно постійно розгалужувати систему місць для вакцинації, щоб це було максимально зручно для жителів. Відкрити пункти щеплень, принаймні, в кожному районі. Обласна влада повинна тісніше співпрацювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації", - сказав Шмигаль.

Відзначається, що перед керівниками областей поставлено завдання протягом тижня побувати в обласних і районних центрах масової вакцинації.