В Україні планують організувати підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації
14:12 06 серпня Київ, Україна
Прем'єр-міністр закликав територіальні громади максимально сприяти вакцинації жителів віддалених регіонів країни.
Про це повідомляє пресслужба уряду з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Необхідно постійно розгалужувати систему місць для вакцинації, щоб це було максимально зручно для жителів. Відкрити пункти щеплень, принаймні, в кожному районі. Обласна влада повинна тісніше співпрацювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації", - сказав Шмигаль.
Відзначається, що перед керівниками областей поставлено завдання протягом тижня побувати в обласних і районних центрах масової вакцинації.
"Багато людей в районах не знають про існування центрів масової вакцинації. Візит глави області допоможе проінформувати населення і дасть додаткові ресурси для нарощування кількості щеплень", - сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, якого цитує пресслужба.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі