В Україні від коронавірусу щеплено 40% дорослого населення - МОЗ

14:23 13 грудень Київ, Україна





Про це повідомили у МОЗ.



Лідерами останніх тижнів вакцинації називали Київ, де щеплення загалом отримали понад 60% дорослих, Київську область з 55% вакцинованих, Полтавську та Дніпропетровську області з 50% та 48% повністю вакцинованих відповідно, а також Сумську та Черкаську з показником вакцинації 46,7%.



За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, досягнувши позначки 40% (12 млн 457 тис.) вакцинованого дорослого населення Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений ВООЗ. 40% дорослих громадян України вже отримали повний курс щеплення проти коронавірусу. Ще тиждень тому до досягнення 40-відсоткової позначки залишалося вакцинувати 2% дорослого населення.Про це повідомили у МОЗ.Лідерами останніх тижнів вакцинації називали Київ, де щеплення загалом отримали понад 60% дорослих, Київську область з 55% вакцинованих, Полтавську та Дніпропетровську області з 50% та 48% повністю вакцинованих відповідно, а також Сумську та Черкаську з показником вакцинації 46,7%.За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, досягнувши позначки 40% (12 млн 457 тис.) вакцинованого дорослого населення Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений ВООЗ.

«Минулого тижня 15676 українців потрапили до лікарень з коронавірусом, з яких 85% невакциновані. Вакцинація – захищає від тяжкого перебігу Ковід. Вакцина є в Україні, вона доступна в кабінетах щеплень та в центрах масової вакцинації”, – нагадав міністр.

З початку року в Україну надійшло понад 36 млн доз вакцин, що дозволило провести 26 млн 589 тисяч щеплень.



Нагадаємо, що, за даними МОЗ, більшість померлих від коронавірусу за весь період пандемії – це люди віком від 60 років, рівень охоплення щепленням серед яких вкрай низький.