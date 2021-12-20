В Україні від коронавірусу щеплено 40% дорослого населення - МОЗ

40% дорослих громадян України вже отримали повний курс щеплення проти коронавірусу. Ще тиждень тому до досягнення 40-відсоткової позначки залишалося вакцинувати 2% дорослого населення.
Про це повідомили у МОЗ.
Лідерами останніх тижнів вакцинації називали Київ, де щеплення загалом отримали понад 60% дорослих, Київську область з 55% вакцинованих, Полтавську та Дніпропетровську області з 50% та 48% повністю вакцинованих відповідно, а також Сумську та Черкаську з показником вакцинації 46,7%.
За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, досягнувши позначки 40% (12 млн 457 тис.) вакцинованого дорослого населення Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений ВООЗ.
Про це повідомили у МОЗ.
Лідерами останніх тижнів вакцинації називали Київ, де щеплення загалом отримали понад 60% дорослих, Київську область з 55% вакцинованих, Полтавську та Дніпропетровську області з 50% та 48% повністю вакцинованих відповідно, а також Сумську та Черкаську з показником вакцинації 46,7%.
За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, досягнувши позначки 40% (12 млн 457 тис.) вакцинованого дорослого населення Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений ВООЗ.
З початку року в Україну надійшло понад 36 млн доз вакцин, що дозволило провести 26 млн 589 тисяч щеплень.
Нагадаємо, що, за даними МОЗ, більшість померлих від коронавірусу за весь період пандемії – це люди віком від 60 років, рівень охоплення щепленням серед яких вкрай низький.
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