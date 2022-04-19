В Україні черговий рекорд за кількістю хворих на коронавірус

10:17 21 листопада Київ, Україна

Зростання пандемії в Україні триває, причому дуже великими темпами. Так, за минулу добу було зафіксовано 14 580 випадків зараження коронавірусом. Ця кількість на п'ять випадків більша за антирекорд напередодні. Такою невтішною інформацією сьогодні, 21 листопада, поділився міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в Facebook.

За його даними, за минулу добу зробили 71 949 тестувань (зокрема, методом ПЛР - 45 508, методом ІФА - 26 441).

Також була госпіталізована 1 761 особа; летальних випадків - 215; одужали - 7 989 осіб.

В Україні з початку пандемії підтвердили понад пів мільйона випадків коронавірусу - 612 665. При цьому, майже половина людей одужали - 282 313.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (1 342), місті Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953), Запорізькій (810) областях.

Нагадаємо, вчора був встановлений антирекорд в 14 575 хворих на коронавірус.

Також вчора повідомлялося, що завантаженість COVID-ліжок знижується, незважаючи на зростання захворюваності.