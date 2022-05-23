В Україні оновлений алгоритм тестування на наявність коронавірусної інфекції

Як часто зараз можна почути такі слова: у мене не коронавірус, це просто застуда. Але виявити причину симптомів може тільки спеціальний тест. Цю проблему має намір найближчим часом вирішити Міністерство охорони здоров'я України. Як заявив на брифінгу сьогодні, 19 грудня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, МОЗ оновив алгоритм тестування на коронавірус.
Тепер, за його словами, будуть робити тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції. При цьому раніше тестування проводили людям з симптомами COVID-19 і пневмонії.
Також вводиться скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену. Він робиться за 15 хвилин. Його проводитимуть людям з вищевказаними симптомами, контактним особам, або людям, які повертаються з-за кордону, пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації.
Степанов розповів, що до 23 грудня має бути вирішено питання про присутність тесту на антиген у сімейних лікарів.
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