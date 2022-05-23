В Україні оновлений алгоритм тестування на наявність коронавірусної інфекції

12:49 19 грудня Киев, Украина

Як часто зараз можна почути такі слова: у мене не коронавірус, це просто застуда. Але виявити причину симптомів може тільки спеціальний тест. Цю проблему має намір найближчим часом вирішити Міністерство охорони здоров'я України. Як заявив на брифінгу сьогодні, 19 грудня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, МОЗ оновив алгоритм тестування на коронавірус.

Тепер, за його словами, будуть робити тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції. При цьому раніше тестування проводили людям з симптомами COVID-19 і пневмонії.

"Хочу повідомити, що у нас на цьому тижні повністю оновлений алгоритм тестування на наявність коронавірусної інфекції. Основне значення для лабораторної діагностики має ПЛР-діагностика. Лабораторне обстеження, згідно з новим алгоритмом, буде проводитися особам з підозрою на COVID-19, клінічними симптомами. З будь-якими ознаками інших гострих респіраторних інфекцій та ознаками пневмонії", - повідомив він.

Також вводиться скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену. Він робиться за 15 хвилин. Його проводитимуть людям з вищевказаними симптомами, контактним особам, або людям, які повертаються з-за кордону, пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації.

"Ще одне. Позитивний результат тесту на визначення антигену в деяких випадках повинен бути підтверджений ПЛР. Не потрібно, якщо є симптоми COVID-19, робити тест. Якщо людина не має симптомів, була контактною, якщо буде позитивний тест, то потрібно ще зробити ПЛР", - повідомив він.

Степанов розповів, що до 23 грудня має бути вирішено питання про присутність тесту на антиген у сімейних лікарів.