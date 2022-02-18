В Україні оновили карантинне зонування

06:14 25 вересень Київ, Україна

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 вересня оновила розподіл карантинних зон. Про це поінформував у Telegram міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.



"Місто Київ перейшло в "жовту" зону", - написав він.



Нове зонування почне діяти з 28 вересня.



У "червону" зону увійшли тільки два населених пункти - Тернопіль і Бережани Тернопільської області. У попередньому зонуванні в цьому списку було п'ять міст і дев'ять районів різних областей.



В "помаранчеву" увійшли:



Володимир-Волинський і Нововолинськ, Володимир-Волинський і Луцький район Волинської області;

Вугледар Донецької області;

Коростень, Лугинський, Любарський і Овруцький райони Житомирської області;

Ужгород і Ужгородський район Закарпатської області;

Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш і Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

Обухів, Баришівський і Києво-Святошинський райони Київської області;

Бродівський, Золочівський, Самбірський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Березовський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;

Дубно та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

Суми;

Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;

Харків і Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький і Зачепилівський райони Харківської області;

Хмельницький і Кам'янець-Подільський, Волочиськ, Деражнянський, Дунаєвський, Кам'янець-Подільський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

Канів і Сміла, Канівський і Смілянський райони Черкаської області;

Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області;

Ніжин, Борзнянський, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський і Сновський райони Чернігівської області.

В "жовтій" зоні:



Вінниця, Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмельницький райони Вінницької області;

Луцьк і Ковель, Горохівський, Іванчівский, Ківерцівський, Горохівський, Любешівський, Шацький, Маневицький, Луцький, Турійський і Шацький райони Волинської області;

Дніпро та Кривий Ріг, Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський та Царичанський райони Дніпропетровської області;

Бахмут, Краматорськ, Мирноград, Маріуполь і Слов'янськ, Великоновосілківський, Покровський і Слов'янський райони Донецької області;

Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Народицький, Новоград-Волинський, Олевський, Попільнянський, Пулинського, Романовський, Ружинський, Хорошівський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;

Берегове, Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський та Тячівський райони Закарпатської області;

Запоріжжя і Бердянськ, Веселовський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Токмацький і Якимівський райони Запорізької області;

Болехів і Яремча, Богородчанський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;

Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Славутич і Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Володарський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;

Лисичанськ і Сіверськодонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;

Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець і Червоноград, Жовківський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський і Яворівський райони Львівської області;

Миколаїв і Вознесенськ, Вітовський, Вознесенський, Казанківський та Миколаївський райони Миколаївської області;

Одеса, Білгород-Дністровськ, Подольськ, Теплодар і Південний, Балтський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Кодимський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський і Ширяївський райони Одеської області;

Полтава і Миргород, Диканський, Котелевський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Решетилівський і Шишацький райони Полтавської області;

Рівне і Вараш, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

Конотоп, Лебедин, Ромни та Шостка, Білопільський, Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Недригайлівський, Роменський і Сумській райони Сумської області;

Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Первомайський і Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Лозівський, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;

Нетішин, Славута і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький і Чемеровецький райони Хмельницької області;

Черкаси, Ватутіне та Золотоноша, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Корсунь-Шевченськовский, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський і Шполянський райони Черкаської області;

Чернігів і Прилуки, Бахмач, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Корюківський, Прилуцький, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області;

Київ.